Turismo. Governo vai reforçar Linha de Apoio à Qualificação da Oferta

O Governo está apostado em apoiar a estratégia de inovação, o reforço da presença digital e o esforço de transição energética dos operadores turísticos e vai, por isso, reforçar a Linha de Apoio à Qualificação da Oferta com 250 milhões de euros para os próximos quatro anos. O anúncio foi feito pelo ministro da Economia e da Transição Energética, Pedro Siza Vieira, no arranque do 31º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, organizado pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), a decorrer em Viana do Castelo.

A Linha de Apoio à Qualificação da Oferta (LAQO), uma linha de crédito sindicada entre o Turismo de Portugal e 12 instituições bancárias, termina no final do ano, tendo apoiado, desde 2016, investimentos de 375 milhões de euros referentes a 270 projetos distintos. Os 250 milhões agora anunciados vão permitir “apoiar valores muito mais significativos”, acredito o ministro.

“É muito importante continuarmos a apoiar as nossas empresas do setor turístico na requalificação da oferta. Há investimentos muito significativos que terão que ser feitos nos próximos anos para melhorar a eficiência energética, para reduzir resíduos e a pegada ecológica das nossas unidades, para requalificar os nossos destinos e investir na digitalização das operações e da relação com os clientes”, sublinhou Pedro Siza Vieira, destacando que esta é uma linha de crédito com “condições favoráveis, garantida pelo Estado parcialmente, e que será distribuída através do setor bancário”.

O governante anunciou, ainda, o reforço do Programa VIP, com 10 milhões de euros, com uma aposta especial no reforço da acessibilidade ao Algarve, à Madeira e aos Açores. “São destinos que precisam de uma atenção especial e, por isso, estamos convencidos que este investimento – que também era muito reclamado pelo setor – demonstra a capacidade das políticas e dos recursos públicos serem postos ao serviço da valorização da nossa economia”, frisou Pedro Siza Vieira, que deu, ainda, conta da intenção de lançar, até ao início do próximo ano, os concursos para as concessões de jogo do Estoril e da Figueira da Foz, contratos que terminam no final de 2020.

“Entendemos que o Governo anterior, em final de mandato, não devia lançar novos concursos para estas duas concessões, mas queremos avançar até ao início do próximo ano com os concursos”, especificou, sublinhando que “as receitas de jogo, que desempenharam nos últimos anos um papel tão importante no financiamento da promoção externa de Portugal, vão continuar a ser sustentadas e permitir por essa forma continuarmos a fazer este esforço muito grande de valorização do nosso país e de qualificação da nossa oferta turística”.