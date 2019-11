Turismo. Há falta de trabalhadores, mas as empresas têm de pagar melhor

O Turismo viu as suas receitas crescerem mais de 50% nos últimos quatro anos e os sinais de abrandamento começam a surgir. O que não é razão de preocupação, acreditam os empresários do setor, defendendo o futuro passa pela fidelização de clientes e pelo aumento da rentabilidade dos projetos. Os recursos humanos são o principal desafio apontado pelos responsáveis dos cinco maiores grupos hoteleiros nacionais, que reconhecem a necessidade do setor pagar melhor para reter e, sobretudo, atrair novos trabalhadores.

“Não vejo nenhumas razões para pessimismos, mas vejo muitas para lucidez. O peso das OTA (online travel agencies) no mundo é avassaladora, não vale a pena lutar contra elas. É hora, sim, de fidelizar os novos clientes que vieram a Portugal nos últimos anos e isso passará sempre pelos recursos humanos”, defendeu José Roquette, administrador do grupo Pestana. Falando no primeiro painel do 31º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, que esta manhã arrancou em Viana do Castelo, numa organização da Associação Hotelaria de Portugal (AHP), este responsável reconheceu que o setor tem “uma certa tradição de pagar mal” e que só pagando “mais e melhor” poderá aspirar a ter trabalhadores que assegurem a “diferenciação” necessária para assegurar a fidelização. “Não quero nem ouvir falar de salário mínimo para uma empregada que faz 15 quartos por dia”, lamentou o empresário, considerando que o sucesso do setor nos últimos anos, com os consequentes ganhos de rentabilidade para as empresas, tem, também, de ser partilhado com os trabalhadores.

Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo Vila Galé, reconhece que a falta de mão de obra é um “problema gravíssimo” em Portugal e pede medidas de abertura de fronteiras, designadamente, a trabalhadores brasileiros. Admite também que é preciso “remunerar melhor as pessoas”, mas lembra que isso não pode estar dissociado do aumento de produtividade das empresas. “É preciso imaginação”, defende.

Já para o presidente do grupo Porto Bay, a dignificação das carreiras no setor é necessária, mas não se restringe à questão do vencimento. “Muitas vezes não é o salário que está em questão, é a disponibilidade de tempo dos trabalhadores dentro das organizações”, diz António Trindade, lembrando a necessidade crescente das empresas em investirem em “capacidade de alojamento das pessoas junto dos hotéis”, de modo a “não ter de depender do recrutamento” exclusivo nas áreas geográficas dos mesmos. Além disso, o grupo Porto Bay distribui, por ano, “mais de 100 mil euros em prémios de excelência”, salienta.

Carlos Silva Neves, administrador do grupo Sana Hotéis, aponta, por seu turno, a emigração como uma das razões para a dificuldade do setor em contratar. “Precisamos de conquistar muitas das pessoas que foram embora, trabalhar para o estrangeiro, porque ganham melhor. Temos excelentes recursos humanos e todos temos a obrigação de pagar melhor”, defende, mas aponta o dedo ao Governo. “Há vários fatores que nos podem ajudar a pagar melhor. Um deles é as nossas autoridades não dizerem que somos um país barato e seguro”, frisou, sublinhando que “não basta perguntar porque não pagamos melhor, há outras situações a montante que devem ser revistas”.

Por fim, o chairman do grupo Hoti Hotéis, admite que há que pagar mais, mas lembra que as remunerações no turismo não se restringem ao salário, havendo outros extras, designadamente a alimentação e o alojamento. Para Manuel Proença, o problema do recrutamento é real. “Faltam pessoas. Temos dificuldade em contratar para determinadas posições particulares no alojamento e na restauração ainda mais”, frisou.