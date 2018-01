Turismo do Norte já pode manter as lojas abertas

A informação relativa à descativação dos fundos do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) já foi comunicada à Secretaria de Estado do Turismo, afastando do horizonte o risco de encerramento das lojas de turismo do Aeroporto do Porto e da estação ferrroviária de S. Bento.

O montante (“800 mil euros”, segundo a TPNP) permite a renovação de contratos a 31 de janeiro que asseguram o funcionamento das estruturas e os salários dos trabalhadores. Contudo, ainda está cativo o montante relativo às atividades de promoção externa da região, o que pode comprometer a presença na Bolsa de Turismo de Lisboa, de 28 de fevereiro a 4 de março. Estará ainda em negociação o montante adicional que poderá ser descativado desde já para assegurar essas atividades, pelo menos, para o trimestre em curso, dado que, em abril, poderão ser feitas novas cativações.

Preocupada com esta situação, divulgada anteontem pelo Dinheiro Vivo, a Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT) reclamou a apresentação pública das contas da TPNP, no sentido de “detetar a origem do problema”. Em resposta à APHORT, a entidade regional de turismo recordou que as “contas são públicas, estão no site da TPNP, são aprovadas em assembleia-geral e pela Secretaria de Estado do Turismo”.