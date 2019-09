Turismo. Lisboa entre as cidades que mais cresceram desde 2009

Os números não deixam margem para dúvidas: Paris e Londres são as capitais mais procuradas da Europa. Receberam, em 2018, mais de 19 milhões de turistas cada uma, o que as colocou na segunda e terceira posições entre os destinos mais procurados por turistas em todo o mundo. O primeiro lugar pertence a Banguecoque, na Tailândia, local preferido dos turistas internacionais, com mais de 22 milhões de pessoas. Lisboa não vai além da 36ª posição, no Global Destination Cities Index, anualmente realizado pela Mastercard, ficando na 17ª posição entre as escolhas na Europa. Mas a capital portuguesa tem crescido fortemente nos últimos anos e, mostra este estudo, o crescimento de 10% no número de visitantes desde 2009 está entre os quatro mais elevados do velho continente.

Não é só em pessoas. O estudo da Mastercard assinala ainda um crescimento de 8,3% no valor gasto pelos turistas que ficam em Portugal e que, tendo por base os números de 2018, que apontam para 5,2 milhões de turistas na Capital portuguesa, situa numa média de 150 euros a despesa feita por pessoa, por cada dia de estadia. Em termos de distribuição dos gastos feitos por estes turistas, 29,2% foram para alojamento, 30,9% para alimentação e bebidas, 28,8% para compras e 4,1% para transportes locais.

internacionais em expectável em diário (euros) Banguecoque 22.78

milhões 3.34% 4.8

noites €167 Paris 19.10

milhões 2.24% 2.5

noites €269 Londres 19.09

milhões 3.47% 5.8

noites €135 Dubai 15.93

milhões 1.68% 3.5

noites €504 Singapura 14.67

milhões 4.00% 4.2

noites €248 Kuala

Lumpur, Malaysia 13.79

milhões 9.87% 5.7

noites €129 Nova

Iorque 13.60

milhões 2.94% 7.9

noites €138 Istambul 13.40

milhões 8.14% 5.8

noites €96 Tóquio 12.93

milhões 10.02% 5.4

noites €178 Antália,

Tuquia 12.41

milhões 8.14% 14.0

noites €40 CidadesTuristas2018Crescimento2019EstadiamédiaGasto

“A cada ano, mais pessoas viajam em todo mundo e gastam mais dinheiro nas cidades que visitam. Entre todos os 200 destinos que compõem este índice, as chegadas cresceram, em média, 6,5% ao ano desde 2009 e as despesas cresceram em média 7,4%”, refere, em nota, a Mastercard.

No mesmo documento, a empresa de pagamentos, acrescenta que “no top 5 das origens dos turistas que vieram a Lisboa em 2018, estão França (11,3%), Espanha (11,1%), Brasil (9,4%), Alemanha (8,6%) e Estados Unidos da América (8,2%)”. Os turistas ingleses, que a nível nacional, repartem protagonismo com os Espanhóis não são, todavia, mencionados neste estudo.

Desde 2009, o número de visitantes internacionais cresceu 76% a nível global. As cidades da região Ásia-Pacífico registaram o maior aumento de turistas internacionais desde 2009 (9,4%). Na Europa, os turistas chineses deram o maior contributo para um crescimento de 5,5% no número de visitantes.