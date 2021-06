Turismo procura alternativa europeia a viajantes ingleses

Turistas ingleses continuavam a chegar ao Algarve © Carlos Vidigal / Global Imagens

A decisão foi repentina e apanhou todo o mercado de surpresa. Portugal sai da lista britânica de países seguros para viajar - e mesmo que por três semanas, os efeitos do travão na procura inglesa podem prolongar-se pelo resto do ano. Ainda assim, haverá alternativas.

João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, afirmou ontem que é tempo de o turismo nacional, e em especial a região que mais recebe turistas britânicos, olhar para outros mercados "que estão a ter boa procura pelo Algarve, como os mercados alemão, francês, espanhol, irlandês e holandês". Estão a "reconhecer Portugal como um destino seguro e o melhor sítio de praia do mundo, de acordo com o último reconhecimentos dos World Travel Awards", reforça.

Alinhado com o resto do setor, João Fernandes entende que esta é "claramente uma decisão política, porque o governo britânico apostou que até 21 de junho concluiria o seu processo de desconfinamento. Faz sentido que essa revisão seja favorável a uma abertura a vários países, incluindo Portugal", pelo que dentro de três semanas a lista verde pode ser revista.

Apesar de ontem continuarem a chegar turistas britânicos às dezenas ao aeroporto de Faro, a dúvida está instalada. O jornal britânico The Guardian citava ontem turistas que perderam agora a coragem de fazer reservas para o resto do ano.

A decisão de tirar o país da lista de destinos seguros teve prejuízos para o turismo nacional, mas também para os próprios britânicos: muitos perderam reservas, gastaram dinheiro em testes PCR que não vão usar, vão ter de ficar em isolamento na chegada ou gastar mais na viagem de regresso.

Os preços de voos de regresso ao Reino Unido dispararam acima dos 800 euros por bilhete, devido à elevada procura provocada por parte de quem quer evitar os dez dias em isolamento forçado, o que acontecerá aos britânicos que regressem depois de segunda-feira. "Íamos viajar na terça, dia 8, para regressar a 12. Estamos a dias de viajar e se não queremos perder 900 euros em hotéis e outros 600 em testes PCR temos de ir; mas se formos, perdemos outras reservas que já estavam feitas para depois do regresso, porque estaremos em quarentena", explicou Rebecca, de 33 anos, profissional de saúde, ao The Guardian. Luke Ashford diz ao mesmo jornal que desistir de vir a Portugal "implica cancelar voos, hotéis, estacionamento, perder o dinheiro dos testes e desembolsar mais 150 euros para o hotel pelo cancelamento de última hora".

João Fernandes reforça que já há "uma concentração de voos de repatriamento e cancelamento de viagens para o período posterior, bem como das reservas em hotéis. Esperemos que esta medida seja revista o mais rápido possível, porque é injusta". O Algarve teve "100 mil movimentos de passageiros de origem britânica durante as duas últimas semanas" e, segundo dados fornecidos pela Administração Regional de Saúde, entre os passageiros britânicos "houve apenas a registar - e todos eles são testados - seis casos".

Em reação à decisão de Londres, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, começou por dizer que a "lógica" da decisão do Reino Unido "não se alcança". Ontem já acrescentava que Portugal tinha agora de "ajudar os nossos amigos britânicos a perceberem melhor que a situação pandémica em Portugal é bastante razoável". "O argumento que usam é de irrelevância estatística", uma vez que há apenas 12 casos da mutação nepalesa, da variante indiana, identificados no país, explicou. Por seu lado, a Public Health England, revelava ontem que os casos desta variante no Reino Unido aumentaram de 5472 para 12 431, na última semana. A entidade britânica refere mesmo que a variante Delta (indiana) já ultrapassou a Alpha como dominante no país.

Madeira quer ter discriminação positiva

A incompreensão quanto à decisão britânica estende-se às regiões autónomas, que também foram excluídas da lista de países seguros para Londres, apesar de terem uma situação pandémica bastante diferente. O secretário regional do Turismo da Madeira, Eduardo Jesus, estranha a decisão, "porque não há nenhum rigor científico, nenhuma fundamentação científica para que a Madeira seja tratada desta forma". Há "razões objetivas" para criticar a decisão do governo britânico, afirma, salientando que a Madeira tem há muito o "controlo de todo o processo pandémico", que é reconhecido a nível internacional e "registado cientificamente, o que permite estar distante da realidade nacional". E Eduardo Jesus acrescenta que a Madeira não regista "a presença de qualquer variante indiana, delta ou nepalesa - que é a grande preocupação do governo inglês. Reclamamos imediatamente essa discriminação positiva, a nível nacional e internacional", afirmou ontem aos jornalistas no Funchal.

O setor do turismo ressentiu-se brutalmente: o grupo IAG, dono da British Airways, desvalorizava ontem 1,75% na bolsa de Londres, a easyJet perdia 1,58% e a Ryanair 1,62%. O índice Stoxx Europe 600 Travel & Leisure, que conta com 17 empresas europeias de viagens e lazer, esteve a desvalorizar durante o dia, mas acabou com um valor positivo de 0,79%.