Turismo pagou menos 20 milhões de euros em salários em 2020

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

As atividades ligadas ao turismo tiveram a maior perda de postos de trabalho no ano passado, em 9%, com reflexo no volume das remunerações pagas ao longo do ano. Foram cerca de menos 20 milhões de euros em salários pagos, numa quebra de 8%, naquele que foi um dos setores mais afetados pela pandemia.

O valor da perda resulta de cálculos do DN/DV com base nas estatísticas anuais de remunerações publicadas ontem pelo INE, por comparação com os mesmos dados disponibilizados no final de 2019 (não revistos, pelo que os cálculos traduzem apenas valores aproximados).

Segundo os dados, em 2020 a média do salário bruto nacional (incluindo todos os subsídios e complementos) ficou em 1314 euros, num universo de trabalhadores por conta de outrem ligeiramente acima de 4,1 milhões de indivíduos. Assim, o volume total de salários pagos superou 5,4 mil milhões de euros. Foram mais 1,8%, ou cerca de 96 milhões de euros, face a 2019, ano em que o volume de salários pagos subiu 6,5%, ou 327 milhões de euros.

O abrandamento no volume de salários pagos no país ocorreu perante uma perda de emprego de 1,1%, mas que traduz realidades muito desiguais na economia.

Por um lado, o turismo (alojamento e restauração), serviços como agências de viagens, segurança, limpeza, trabalho temporário, e ainda a indústria, sofreram a maior destruição de emprego, e uma redução significativa no volume de salários. Por outro, setores como comunicações e informação, construção, águas e resíduos e ainda as consultoras viram emprego e volume de salários crescer marcadamente apesar da pandemia.

Na informação e comunicação, o volume de salários cresceu em torno dos 10%, com mais 24 milhões de euros pagos, ao mesmo tempo que o emprego subiu 6%. Foi o setor com a melhor evolução, seguido da construção, onde o emprego cresceu 4% e o volume de remunerações subiu em 7%, com mais 18 milhões em salários. Nas águas e lixos, também, o emprego subiu 3 %, e o total de salários pagos cresceu 6%, ao mesmo tempo que a consultoria técnica e científica somou mais 2% de postos de trabalho e viu o volume de remunerações crescer 5%.

Em sentido contrário, serviços de apoio e atividades administrativas - que abarcam desde o trabalho temporário até call-centers e agências de viagem - sofreram perdas de emprego de 8% e um recuo no total de remunerações pagas em torno de 3% (ou menos cerca de 7 milhões de euros).

Nos setores que mais empregam e que mais salários pagam em Portugal, o comércio e a indústria, os dados sobre os salários declarados reunidos pelo INE mostram tendências em parte distintas.

Na indústria, o emprego encolheu 3%, ao mesmo tempo que o volume de salários pagos recuou 1%, com menos cerca de 7 milhões de euros em remunerações. Já no comércio, onde atividades como o retalho alimentar cresceram com a pandemia, a perda de emprego é bastante menor, em torno de 1%, e o volume de salários pagos, ao contrário, cresce também em torno de 1%, com mais 10 milhões de euros em remunerações.