Turismo pede pressa na implementação e atitude aberta para mais medidas

A Confederação do Turismo de Portugal considera adequadas as novas medidas anunciadas pelo governo para apoiar empresas em resposta à crise do novo coronavírus, e pede que estas sejam agora implementadas “com a maior brevidade possível” e uma atitude aberta para as fazer escalar se for necessário.

O ministério da Economia e o ministério das Finanças anunciaram hoje um reforço para os três mil milhões de euros nas linhas de crédito destinadas às empresas, abrindo um período de carência até um ano e também prazos de amortização até quatro anos.

Para os operadores do turismo, são destinados 200 milhões de euros, 75 milhões dos quais para micro e pequenas empresas, cobrindo agências de viagens, empresas de animação, organização de eventos e similares. E ainda 900 milhões para empreendimentos e alojamentos, com 300 milhões de euros dedicados às empresas mais pequenas.

Há ainda um apoio de alívio imediato de tesouraria calculado em 6200 milhões de euros com adiamentos de obrigações fiscais.

Sobre as medidas, a CTP “considera que estas são as adequadas no presente quadro evolutivo da pandemia e do seu impacto na economia nacional”.

O organismo pede, no entanto, em comunicado, que o governo “operacionalize com a maior brevidade as medidas hoje anunciadas bem como proceda aos ajustes requeridos pelos agentes económicos do turismo à anterior linha de crédito de 200 milhões de euros, para que estes apoios possam chegar rapidamente às empresas e permitam preservar o emprego e a economia nacional”.

Nas propostas enviadas ontem ao governo, a CTP pedia que fossem encurtados os prazos que os bancos têm para avaliar e contratar os créditos – atualmente, de 60 dias, extensíveis por mais 20 dias.

“Tendo em conta o período particular em que nos encontramos, a CTP considera ainda que o Governo deve continuar a manter uma atitude flexível e aberta no que se refere à tomada de decisões críticas e à adoção de novas medidas que se venham a tornar essenciais para apoiar as famílias e empresas portuguesas”, defende o sector.