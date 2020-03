Turismo pode perder 50 milhões de postos de trabalho no mundo

Um pouco por todo o mundo os governo vão tomando medidas extremas para tentar conter a propagação do novo coronavírus, mas isso poderá levar ao desaparecimento de 50 milhões de postos de trabalho no sector turístico. A notícia é avançada pela agência Bloomberg, que cita dados avançados pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo que estima que a pandemia que deixou centenas de aviões em terra e dezenas de cruzeiros atracados irá afetar até 25% das viagens estimadas em 2020.

A estimativa do Conselho Mundial de Viagens e Turismo aponta para que cerca de 16% dos empregos do sector no mundo – eram de 319 milhões de pessoas em 2018 – estão em risco. E as empresas que sofrerão mais são as que dependem de viajantes chineses, os que mais gastam no mundo, salienta a Bloomberg.

Mas nem tudo são más notícias. A diretora-geral do Conselho Mundial de Viagens, Virginia Messina, garante que a indústria do turismo está habituada a choques, tendo-se tornado “mais resistente” com o tempo. Segundo um estudo da instituição, elaborado a partir de 90 crises distintas a que o sector esteve sujeito, o turismo leva atualmente 10 meses para recuperar, quando, há uma década, precisava de dois anos.