Turismo quer moratórias até março de 2022 e planos de amortização a 10 anos

As restrições de circulação internacional dos principais mercados emissores de turistas, nomeadamente do mercado britânico, não vão permitir às empresas reforçar a tesouraria na época de verão, diz a AHRESP © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) reclama a "urgente prorrogação" das moratórias bancárias até 31 de março de 2022, para "garantir a sustentabilidade dos negócios e a manutenção dos postos de trabalho".

Em comunicado, a associação garante que, se as moratórias terminarem a 30 de setembro, como previsto, as empresas "não terão quaisquer condições de cumprir com as responsabilidades bancárias do período pré-pandemia, às quais se juntam todos os endividamentos contratualizados desde março 2020 para sobreviver a esta crise sem precedentes".

A "incerteza" na evolução da pandemia conjugada com as restrições de circulação internacional dos principais mercados emissores de turistas, nomeadamente do mercado britânico, faz com que se antecipe já que a época de verão "não irá permitir o reforço de tesouraria que as empresas tanto necessitam".

Além da prorrogação das moratórias, a AHRESP alerta para a necessidade de serem desenhados planos de amortização ajustados à realidade atual. "As empresas não terão capacidade para retomar o cumprimento das suas obrigações, nos termos do período pré-pandemia", garante a associação, pelo que defende que os prazos de amortização "devem ser prorrogados, no mínimo por mais 10 anos, reduzindo significativamente os encargos das empresas".