Turismo: receitas de 4,5 mil milhões de euros até outubro superaram total de 2019

© Rita Chantre / Global Imagens

O ano ficou marcado por recordes no turismo, com meses de elevada procura e com a recuperação e o crescimento dos mercados tradicionais. Também os ganhos do setor foram pujantes e só até outubro foram ultrapassadas as receitas totais de alojamento registadas em 2019 - resultados impulsionados pelo aumento dos preços.

No conjunto dos dez primeiros meses do ano, os alojamentos turísticos do país arrecadaram 4,5 mil milhões de euros em proveitos totais - que somam ao alojamento os outros gastos inerentes à estada dos turistas como restauração, lavandaria entre outros serviços - contra os 4,3 mil milhões de euros registados no total de 2019, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, divulgados esta quarta-feira, 14. Ou seja, nos 10 meses de 2022 as receitas foram superiores ao total dos 12 meses do pré-pandemia.

Já os proveitos de aposento, que respeitam diretamente à receita angariada com as dormidas, fixaram-se em 3,4 mil milhões de euros até outubro - acima dos 3,2 mil milhões de euros registados entre janeiro e dezembro de 2019.

"No conjunto dos primeiros dez meses de 2022, os proveitos totais cresceram 126,9% e os relativos a aposento aumentaram 128,6%. Comparando com igual período de 2019, verificaram-se aumentos de 15,6% e 16,7%, respetivamente", refere o gabinete de estatística.

Sem grandes novidades, o aumento das receitas fez-se à boleia do aumento dos preços, tendência que ganhou força a partir do primeiro trimestre do ano. Contas feitas, no décimo mês de 2022 o alojamento turístico vendeu 21,8% mais caro face ao mesmo período de 2019, tendo o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) atingido os 61,2 euros. Já o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) aumentou para 101,2 euros em outubro, uma subida de 20,1% em comparação com o pré-pandemia.

No acumulado do ano, o país recebeu 25,4 milhões de hóspedes e 68,5 milhões de dormidas, correspondendo a crescimentos de 90,9% e 90,3%, respetivamente. Comparando com o mesmo período de 2019, as dormidas diminuíram 1,7% (+5,6% nos residentes e -5,4% nos não residentes).

O INE destaca ainda a "predominância das dormidas de residentes do Reino Unido na hotelaria (principalmente em unidades de cinco estrelas, concentrando 1/3 das dormidas de não residentes) e da Alemanha no alojamento local e no turismo no espaço rural e de habitação".