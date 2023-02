Turismo: Receitas do alojamento atingem recorde de cinco mil milhões de euros em 2022

© Gerardo Santos / Global Imagens

Os alojamentos turísticos do país arrecadaram, no ano passado, um recorde de cinco mil milhões de euros em proveitos totais (4,3 mil milhões de euros em 2019) - que somam ao alojamento os outros gastos inerentes à estada dos turistas como restauração, lavandaria, tabacaria, comunicações entre outros serviços - revelam os dados preliminares divulgados esta terça-feira, 14, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Face ao ano pré-pandemia, as receitas totais do alojamento subiram 16,5%.

Já os proveitos de aposento, que respeitam diretamente à receita angariada com as dormidas, fixaram-se em 3,8 mil milhões de euros entre janeiro e dezembro, ou seja, 17,7% acima de 2019.

"No conjunto do ano de 2022 (dados preliminares), os proveitos do setor do alojamento turístico cresceram 114,7% no total e 117,0% nos relativos a aposento (+16,5% e +17,7%, face a igual período de 2019, respetivamente), em resultado de 26,5 milhões de hóspedes (+83,3%) e 69,5 milhões de dormidas (+86,3%)", adianta o gabinete de estatística.

O aumento das receitas foi um reflexo direto da subida dos preços ao longo de 2022. Contas feitas, o alojamento turístico vendeu 13,8% mais caro face a 2019, tendo o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) atingido os 56,2 euros. Já o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) aumentou para os 103,9 euros, uma subida de 16,5% em comparação com o pré-pandemia.

O recorde nas tesourarias dos alojamentos fez-se também com menos turistas que gastaram mais no país. Os dados preliminares do INE indicam que Portugal recebeu, nos 12 meses de 2022, 28,9 milhões de hóspedes e 77,0 milhões de dormidas. Comparando com 2019, as dormidas diminuíram 1% (+5,4% nos residentes e -4,3% nos não residentes).

Dormidas crescem no Funchal e no Porto

Olhando para o mapa nacional, o Porto e o Funchal foram as duas regiões que registaram um crescimento nas dormidas face ao pré-pandemia. O Funchal liderou o crescimento nacional, com um disparo de 12,7% nas dormidas do município, totalizando 5,7 milhões. Já na Invicta, registaram-se 4,8 milhões de dormidas em 2022, um avanço de 4,4% relativamente a 2019.

Do lado oposto, em Lisboa as dormidas ficaram ainda 4,8% aquém do pré-pandemia, somando 13,3 milhões. A sul do país, em Albufeira, o tombo face a 2019 foi ainda de 16,1%, com um total de 7,2 milhões de dormidas.

