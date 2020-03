Turismo residencial prevê quebras superiores a 50% nas receitas

A Associação Portuguesa de Resorts (APR) estima que as receitas do turismo residencial irão sofrer uma quebra superior a 50% no total do ano face aos 650 milhões de euros registados em 2019. As projeções da associação, sustentadas num inquérito realizado junto dos associados, pressupõem um período de pouco mais de três meses.

Como refere, as estimativas têm em conta que o pico do surto do novo coronavírus será atingido em meados de abril e que a situação estará controlada no início de junho, ou seja, que nessa altura terminem as restrições ao tráfego aéreo no espaço europeu, norte-americano e asiático. Mas o cenário poderá piorar, se o regresso “a algum tipo de normalidade” demorar.

Neste contexto, a APR considera as medidas de proteção do emprego e de apoio às empresas anunciadas pelo Governo “claramente insuficientes e carecem em alguns casos de regulação”, defendendo a atribuição imediata do subsídio de desemprego aos trabalhadores que não estão atualmente no ativo, até que as respetivas empresas estejam em condições de readmitir.

Para este organismo, “o Estado deve intervir com rapidez e músculo na injeção direta de dinheiro na economia e neste sector em particular”, nomeadamente através da isenção temporária de impostos de património e de transmissões imobiliárias, para que seja possível manter os compradores no mercado.

No comunicado, a associação defende que as linhas de financiamento especiais, apesar das garantias creditícias a dar pelo Estado, são “insuficientes” e aumentam “o endividamento de empresas que estão sem receitas, e sem saber quando as terão”, o que “pode ter efeitos devastadores e tornar impossível a sua recuperação”.

A Associação Portuguesa de Resorts entende ainda ser “especialmente importante a continuação da proteção dos instrumentos de competitividade nacional na captação e fixação de investimento estrangeiro, como são os vistos Gold e o regime dos residentes não-habituais”.