Turismo soma receitas recorde de 2,5 mil milhões de euros no primeiro semestre

© LUÍS FORRA/LUSA

O turismo continua a amealhar receitas recorde à boleia do aumento de preços. No primeiro semestre do ano, os alojamentos turísticos do país arrecadaram 2,5 mil milhões de euros em proveitos totais - que somam ao alojamento os outros gastos inerentes à estada dos turistas como restauração, lavandaria entre outros serviços - um salto de 31,8% em comparação com os primeiros seis meses de 2022 e um aumento de 38,3% face ao mesmo período de 2019, revelam os dados divulgados esta segunda-feira, 14, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já os proveitos de aposento, que respeitam diretamente à receita angariada com as dormidas, fixaram-se em 1,9 mil milhões de euros, representando um avanço de 34% relativamente ao mesmo período do ano passado e um aumento de 41,7% face a primeiro semestre pré-pandemia.

"No primeiro semestre de 2023, a Região Autónoma Açores (+53,8% nos proveitos totais e +54,3% nos de aposento), a Região Autónoma da Madeira (+52,8% e +64,3%, respetivamente) e o Alentejo (+47,5% e +54,9%, pela mesma ordem) registaram os maiores crescimentos nos proveitos, face a igual período de 2019", adianta o INE.

O aumento dos preços continua a ser a alavanca do crescimento das receitas. No passado mês de junho comprar uma noite num alojamento turístico do país foi 11,6% mais caro face ao mesmo mês do ano passado (+25,8% em comparação com 2019), tendo o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) atingido os 78,1 euros. Já o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) aumentou para 123,1 euros, uma subida de 11,7% face ao ano passado e de 26,1% comparando com o pré-pandemia.

Em atualização