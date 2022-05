Turismo ultrapassa 2019 com seis milhões de dormidas em abril

© (Rui Oliveira/Global Imagens)

O turismo está a recuperar desde o início do ano com o crescimento positivo em cadeia dos principais indicadores desde janeiro. Os sinais animadores do primeiro trimestre do ano faziam já antever um mês de abril recorde com a Páscoa à espreita. E as expetativas foram superadas com a atividade turística do quarto mês de 2022 a ultrapassar o homólogo de 2019. No passado mês de abril, os alojamentos turísticos receberam 2,4 milhões de hóspedes que totalizaram seis milhões de dormidas, valores acima de 2019 em 1,6% e 1,1%, respetivamente, de acordo com as estatísticas rápidas divulgadas esta terça-feira, 31, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"É a primeira vez, desde o início da pandemia, que se registam crescimentos face ao período homólogo anterior à pandemia", indica o boletim estatístico.

Foram os turistas estrangeiros os responsáveis pela maior fatia de dormidas, 4,1 milhões, o valor mais alto desde o início da pandemia. Ainda assim, olhando apenas para este indicador, as dormidas dos visitantes de fora do país ainda continuam 4,4 abaixo das registadas em abril de 2019.

O Reino Unido, a Espanha, a Alemanha e a França foram os quatro principais países emissores. Olhando para o mesmo mês pré-pandemia destacam-se o crescimento nos mercados checo (+78,5%), romeno (+58,6%), norte americano (+22,5%), irlandês (+18,9%) e polaco (+16,3%). Por outro lado, o INE sublinha a perda de expressão dos turistas suecos (-30,9%), brasileiros (-20,0%) e franceses (-15,0%)

Já a procura dos portugueses continua a acelerar, com uma subida de 15% em comparação com abril de 2019, tendo os alojamentos turísticos recebido 1,9 milhões de dormidas do mercado interno.

Na hora de escolher o alojamento, as preferências recaíram na hotelaria que registou um aumento das dormidas 0,9% superior a abril de 2019, com um peso total de 83,1%. Já as dormidas no Alojamento Local (AL), com um peso de 13,4%, estiveram ainda 3,9% abaixo de abril de 2019. A procura por turismos no espaço rural e de habitação esteve também acima do quarto mês de 2019 em 32,7%.

Olhando para o mapa nacional, o INE indica que todas as regiões do país tiveram um crescimento das dormidas. O Algarve liderou, concentrando 27,1% das dormidas, seguindo-se Lisboa (26,5%), o Norte (16,7%) e a Madeira (12,1%). Esta última teve o maior crescimento comparativamente a abril de 2019 (+19,9%), seguindo-se o Alentejo (+16,7%), o Norte (+10,0%) e o Centro (+2,5%). Só o Algarve não conseguiu superar os números de 2019, ficando -8,9% abaixo dos indicadores de abril desse ano.

Entre janeiro e abril os alojamentos turísticos receberam 15 milhões de dormidas, um disparo homólogo face a 2021 de 449,2%. No conjunto dos quatro primeiros meses do ano o total de hóspedes, seis milhões, subiu 387,5%.