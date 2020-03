Turista holandesa de férias na Madeira com teste positivo

Uma turista holandesa de férias na Madeira é a primeira infetada com coronavírus na região. A notícia foi avançada pelo Diário de Notícias da Madeira, que citava fontes hospitalares, e confirmada entretanto pelo Governo Regional da Madeira.

Estão, ainda a aguardar os resultados da contraprova feita no Instituto Ricardo Jorge.

Trata-se de uma cidadã holandesa que chegou à Madeira no dia 12 de março e que esteve hospedada numa unidade hoteleira do Funchal, informou o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, na conferência de imprensa da manhã desta terça-feira, para a qual os jornalistas foram convocados mas não tiveram direito a perguntas, nota o Diário de Notícias da Madeira.

De acordo com o jornal, na noite de ontem, dia 16 de março, o caso foi reportado às autoridades sanitárias da Região, que, pelas 22 horas, accionaram as medidas preventivas de isolamento profilático.

A paciente está internada em isolamento no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira.

A turista estava hospedada na Quinta do Sol, no Funchal, e a Polícia está a impedir entradas e saídas do hotel. O hotel conta, nesta altura, com 121 hóspedes, confinados aos quartos. Muitos estão nas varandas à espera de novidades, garante o Diário de Notícias da Madeira, que acrescenta que a turista chegou à ilha na quinta-feira, antes da quarentena imposta pelo governo regional.

Notícia atualizada às 11h20, para incluir confirmação do Governo Regional da Madeira.