Turistas dão a Portugal 15 mil milhões de euros em 2017

O crescimento do turismo em Portugal tem feito sorrir a economia e a prova disso são os mais recentes dados da Organização Mundial de Turismo. No ano passado, Portugal registou 17 mil milhões de dólares (15 mil milhões de euros) em receitas provenientes do Turismo. Um aumento de mais 4 mil milhões de dólares face a igual período homólogo (14 mil milhões de dólares, ou seja, 12 mil milhões de euros em 2017).

O aumento do número de estrangeiros que visita o país não pára de crescer e, recuando sete anos, o montante gerado pelos visitantes externos era bem menor. Em 2010 as receitas geradas pela presença de estrangeiros em Portugal foi de 10 mil milhões de dólares (8 mil milhões de euros) ou seja, menos 7 mil milhões do que no ano passado.

Ainda assim, Portugal continua longe da vizinha Espanha. A terra de “nuestros hermanos” registou perto de 68 mil milhões de dólares (58 mil milhões de euros) em receitas turísticas o que lhe confere o primeiro lugar no pódio europeu. Olhando para o panorama global na Europa, França ocupa o segundo lugar, com 60 mil milhões de dólares, e na terceira posição está o Reino Unido com 51 mil milhões.

O relatório da OMT revela que, numa perspetiva mundial, as chegadas de turistas aumentaram 6,8% em 2017 o que representa o maior crescimento desde 2009. Houve mais 84 milhões de turistas no mundo em 2017 do que no ano anterior.