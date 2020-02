Turistas de Airbnb contribuíram com 14,3 milhões para taxa turística

Os viajantes que arrendaram alojamento em Portugal via Airbnb geraram, no ano passado, 14,3 milhões de euros em taxa turística.

Segundo a plataforma digital, o valor arrecadado em Lisboa em 2019 ascendeu a cerca de 10 milhões de euros, mais do dobro que no ano anterior (4,5 milhões). No Porto, o total arrecadado atingiu os 4,3 milhões de euros, que compra com os 2,5 milhões do ano anterior.

Segundo a Airbnb, os viajantes que ficaram hospedados nos alojamentos registados nesta plataforma já pagaram a Lisboa mais de 20 milhões de euros de taxa turística desde 2016, ano em que foi assinado o acordo com a autarquia lisboeta. No Porto, e com acordo desde 2018, foram quase 7 milhões de euros para a receita da taxa turística no município.

Desde a assinatura desses acordos, os hóspedes pagaram um total de 27 milhões de euros.