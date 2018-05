Turistas elogiam hóteis portugueses

O Turismo de Portugal analisou os dados da ReviewPro e concluiu que em 2017 os hotéis portugueses foram classificados com um índice de 84,2%, com os brasileiros e os norte-americanos a destacarem-se como os hóspedes que dão as pontuações mais elevadas.

Receção, limpeza e localização foram os aspetos mais pontuados pelos turistas. Das 188 mil avaliações, 81,7% foram comentários positivos, provenientes do Brasil e da Itália essencialmente, e a maioria (53,8%) foi feita na plataforma Booking. Conclui-se ainda que cerca de 90% dos hóspedes recomendaria o hotel após a sua estadia.

Os dados da ReviewPro mostraram que a maior parte das avaliações positivas foi realizada por turistas que viajaram em casal, seguidos daqueles que viajam em família.

Em 2017, os resultados mensais superaram os do ano anterior, sendo os meses de inverno aqueles que revelaram um melhor desempenho.