Setor do alojamento turístico recupera para níveis acima da pré-pandemia

Dormidas de não residentes duplicaram em janeiro deste ano face ao mesmo mês do ano passado (Imagem de arquivo) © Pedro Granadeiro / Global Imagens

Janeiro foi um mês de elevada procura para o setor do alojamento turístico em Portugal, que superou os níveis pré-pandemia. O número de hóspedes cresceu 72,5% para 1,5 milhões, face a janeiro de 2022, somando 3,5 milhões de dormidas (+74,5%), a maioria delas por estrangeiros, que duplicaram, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em relação aos registos de janeiro de 2020, ainda antes dos efeitos da pandemia, a subida foi de 3,2% em número de hóspedes e de 6,5% nas dormidas.

"Em janeiro, o mercado interno contribuiu com 1,2 milhões de dormidas (+38,7%) e os mercados externos totalizaram 2,3 milhões de dormidas (+101,3%)", detalha o INE na estimativa rápida da atividade turística. A subida neste caso é de 10% nas dormidas de residentes e de 4,8% de não residentes face a janeiro de 2020.

O mercado britânico foi o que no mês passado mais contribuiu para estes resultados, com um total de 14,8% das dormidas de não residentes. Seguindo-se o alemão (11,3%) e o espanhol (10,2%).

"A taxa líquida de ocupação-cama nos estabelecimentos de alojamento turístico (29,4%) aumentou 10,9 p.p. em janeiro (+7,9 p.p. em dezembro). A taxa líquida de ocupação-quarto (37,0%) aumentou 13,6 p.p. (+9,3 p.p. em dezembro)", segundo a estimativa. "Em janeiro, 35,5% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (33,0% em dezembro)."

Porém, em relação à estadia média dos não residentes houve uma diminuição de 9,7%. "Em janeiro, a estada média nos estabelecimentos de alojamento turístico (2,37 noites) aumentou 1,1% (+0,3% em dezembro). A estada média dos residentes (1,71 noites) aumentou 0,8% e a dos não residentes (2,95 noites) diminuiu 9,7%. Os valores mais elevados verificaram-se na RA Madeira (4,59 noites) e Algarve (3,69 noites)."

Dormidas superam pré-pandemia em todos os segmentos

Tanto na hotelaria, como no alojamento local e turismo rural, as dormidas aumentaram em todos os segmentos face ao mês de janeiro de 2020, ainda antes dos efeitos da pandemia de covid-19.

"As dormidas na hotelaria (81,9% do total) aumentaram 77,1% (+2,7% face a janeiro de 2020). As dormidas nos estabelecimentos de alojamento local (peso de 15,6% do total) cresceram 71,2% (+25,3% face a janeiro de 2020) e as de turismo no espaço rural e de habitação (quota de 2,5%) aumentaram 28,1% (+45,8% comparando com janeiro de 2020)", revela o INE.

E foram principalmente os residentes que mais contribuíram para este aumento no mês passado, face a janeiro de 2020, já que o mercado interno foi responsável por uma subida de 10% comparando com os 4,8% do mercado externo.

Em relação aos estrangeiros, nota-se um decréscimo de britânicos (-3,2%), suecos (-19,6%), brasileiros (-15,4%) e dinamarqueses (-15,1%), quando comparado janeiro deste ano com o mesmo mês de 2020. Os crescimentos mais acentuados observam-se nos mercados norte-americano (+53,1%), polaco (+65,4%) e irlandês (+48,1%).