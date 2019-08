Turistas portugueses ‘descobriram’ a Alemanha

O turismo na Alemanha prossegue a sua dinâmica de crescimento ininterrupto, com um aumento de 3,3% no mês de junho, indica a entidade que gere o turismo do país em comunicado. De acordo com dados provisórios fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística alemão, de janeiro a junho registaram-se 39,8 milhões de dormidas internacionais em estabelecimentos hoteleiros com um mínimo de dez camas, o que representa mais 3,0% (1,2 milhões) do que no mesmo período do ano anterior.

“A Alemanha está muito bem posicionada como destino turístico no contexto de uma competição cada vez mais forte”, declarou Petra Hedorfer, diretora geral do Turismo Alemão. “De acordo com mais recentes conclusões que a consultora IPK International retirou do World Travel Monitor sobre as principais tendências de evolução das viagens internacionais, o turismo recetivo alemão excede, com um acréscimo de 3,7%, a média mundial (que regista um aumento de 3,5%). De acordo com o IPK, a Alemanha atinge mesmo um crescimento de 4% no que se refere aos visitantes oriundos de mercados europeus, situando-se claramente acima da média da Europa (mais 2,5%)”.

Segundo a empresa de estudos de mercado Forward Keys, no primeiro semestre as reservas de voos turísticos procedentes de destinos fora da Europa superaram em 4,7% as do ano anterior. O segmento das viagens reservadas com bastante antecedência (no mínimo 120 dias antes da partida) cresceu de forma exponencial: 11%.

Forte crescimento de Portugal e Espanha

Dando continuidade a um crescente e ininterrupto interesse dos portugueses pela Alemanha como destino turístico, no primeiro semestre de 2019 as dormidas aumentaram 9,6%, tendo ultrapassado a cifra de 260.000.

Segundo os dados já disponíveis, os destinos preferidos dos portugueses e com maior crescimento no primeiro semestre foram:

– Hamburgo: + 40,7%

– Berlim: + 18%

E por estados:

– Baden-Württemberg (de que fazem parte Estugarda, o Lago Constança e a Floresta Negra, por exemplo): + 18,1%

– Hessen (Frankfurt, Wiesbaden e a região de vinhos do Vale do Reno): + 16,8%

– Baviera (Munique, Nuremberga e os Alpes): + 8,1%

Espanha contribuiu com mais 187.265 dormidas, que se traduzem num crescimento de 15,1% face ao mesmo período do ano transato.

Empresas confirmam evolução positiva

Os primeiros indicadores do segundo semestre de 2019 apontam que esta evolução vai continuar de forma estável. Por exemplo, segundo a Forward Keys, em finais de julho as reservas antecipadas de voos para a Alemanha com origem fora da Europa superavam em 2,1% as do ano anterior.

Gabriela Ahrens, Senior Diretor Leisure Sales Homemarkets (DACHB) de Deutsche Lufthansa AG, declara: “A Lufthansa está sempre muito atenta à Alemanha como destino turístico pois é o nosso mercado pátrio. Temos dado conta da sua importância e do seu potencial e trabalhamos mais intensamente esse segmento com o Turismo Alemão realizando diversas atividades específicas para grupos concretos”.

Andreas von Puttkamer, diretor de aviação no aeroporto de Munique acrescenta: “O aeroporto de Munique também registou um novo recorde no primeiro semestre deste ano, com um crescimento de quase 5%, um aumento de mais de um milhão de passageiros, situando-se em 22,7 milhões de viajantes. O tráfico intercontinental revelou-se, uma vez mais, impulsionador do crescimento com um aumento de mais de 10% nesse período”.