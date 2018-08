Turistas que visitam a Madeira revelam grau de satisfação “muito elevado”

O grau de satisfação dos turistas que visitaram a Madeira durante as festas do Natal, da Flor, do Vinho e do Carnaval é “muito elevado”, de acordo com um inquérito realizado pelo Observatório do Turismo, hoje divulgado no Funchal.

“A Festa da Flor e as Festas do Natal são claramente eventos consolidados”, disse a secretária regional do Turismo, Paula Cabaço, sublinhando que “a maioria dos turistas, antes de vir para a Madeira, sabe que vai encontrar o cartaz e essa é provavelmente a razão principal da sua escolha”.

O estudo realizado pelo Observatório do Turismo, um organismo da Universidade da Madeira, incidiu sobre as festas do Vinho e do Natal de 2017 e sobre o Carnaval e a Festa da Flor de 2018, tendo sido inquiridos turistas com uma média de idades entre os 54 e os 62 anos e que viajavam maioritariamente em casal.

Em média, estes turistas, que foram abordados nos hotéis e no aeroporto, auferem um rendimento mensal de 3.500 euros e permaneceram na região uma semana, onde gastaram entre 108 e 130 euros por dia/pessoa.

“Reino Unido, Alemanha e França destacam-se em termos de procura, o que não é novidade, pois são mercados estratégicos para o destino”, disse Paula Cabaço, sublinhando a importância de a maioria dos inquiridos indicar que vai recomendar os eventos em causa, nomeadamente as festas do Natal (91%) e a Festa da Flor (83%).

O estudo do Observatório do Turismo focou também turistas provenientes de Portugal continental, Espanha e Finlândia, tendo concluído que, no universo dos quatro cartazes turísticos em análise, os melhores eventos são o Cortejo Alegórico do Carnaval (84%) e o Cortejo Alegórico da Flor (82%), seguidos do espetáculo de fogo-de-artifício na passagem de ano (58%) e o Cortejo Histórico da Festa do Vinho (38%).

“Em relação à Festa do Vinho, a perceção do cartaz é menor e aqui temos que reforçar a comunicação”, indicou a secretária do Turismo, adiantando que, a par do “elevado grau de satisfação”, o número de turistas também tem vindo a crescer de ano para ano, embora não tenha revelado números concretos.