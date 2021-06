Uber considera "perigoso" mudar vínculo laboral das plataformas digitais

Condutor de veículo TVDE através de diferentes plataformas, como Uber, Bolt e Kapten © Igor Martins / Global Imagens

A Uber considera "perigosa" a ideia de criar uma presunção de laboralidade para os trabalhadores das plataformas digitais, admitindo, no entanto, a clarificação do atual regime previsto no Código do Trabalho.

"Não é uma boa solução", começou por dizer responsável de políticas públicas da Uber em Portugal, colocando-se ao lado das confederações empresariais. "O Código do Trabalho já permite, mas deveria ser clarificado", sublinhou Tomás Belchior numa conferência sobre o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho.

Para este responsável, ao criar esta figura, "estaríamos a esvaziar os direitos e deveres do trabalho a tempo inteiro", assumindo que tal "não faz muito sentido e pode ter consequências muito mais vastas em setores que não têm nada a ver. É um caminho perigoso e deveria ser eventualmente repensado porque tem esse risco", indicou.

Tomás Belchior defendeu ainda que "a presunção de laboralidade é um risco e havendo valor social [do trabalho em plataformas] e formas de valorizar, deveríamos estar a falar disso", frisou. Para Tomás Belchior o trabalho em plataformas digitais é "uma porta aberta" para o mercado de trabalho sobretudo dos jovens, defendendo a "flexibilidade" que estes regimes permitem. "

"O acesso fácil ao mercado de trabalho é relevante para grupos ou segmentos da população com dificuldades de aceso ao mercado de trabalho e esse tipo de trabalho é uma porta aberta para o mercado de trabalho e é isto que temos visto pela atratividade da nossa aplicação", indicou o representante da Uber em Portugal.

Em causa está a proposta apresentada no Livro Verde, cuja consulta pública termina esta terça-feira, e que defende a criação de uma "presunção de laboralidade" adaptada ao trabalho nas plataformas digitais, com o objetivo de "tornar mais clara e efetiva a distinção entre trabalhador por conta de outrem e trabalhador por conta própria".

O facto de estar dispensado de assiduidade ou de utilizar os meios próprios de trabalho "não é incompatível com a existência de uma relação de trabalho dependente entre o prestador e a plataforma digital", referem os autores do estudo que foi pedido pelo governo e que deverá servir para eventuais alterações ao Código Laboral.

Para o Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP), esta é uma questão central nas futuras alterações à legislação do trabalho. "O facto de haver novos instrumentos não descaracteriza o trabalho", começou por assinalar o presidente do STRUP, Fernando Fidalgo, acrescentando que "o trabalhador não deixa de ser um trabalhador por conta de outrem só porque trabalha numa plataforma". O dirigente sindical defendeu que "não deixa de existir uma relação de trabalho."