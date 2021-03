Uber Eats lança solução low-cost para restaurantes

Trabalhador da Uber Eats de bicicleta (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida / Global Imagens

A Uber Eats anunciou, esta quinta-feira, um novo serviço para a restauração - Pedidos Online. A mais recente opção da plataforma permite que os restaurantes reduzam "os seus custos com delivery" e construam "a sua própria base de clientes", através de uma ligação direta entre os seus próprios canais de comunicação e a plataforma logística e tecnologia da Uber.

Em nota de imprensa, a plataforma de entregas explica que, os restaurantes aderentes recebem "pedidos de entrega e de recolha através do seu próprio website, mas com toda a tecnologia, rede de parceiros de entrega, o serviço de pagamentos e suporte ao cliente do Uber Eats".

"Disponível para todos os novos restaurantes e comerciantes e para os mais de 6.000 já disponíveis na plataforma em todo o país", o novo serviço da Uber - Pedidos Online -, terá então uma taxa de serviço de 10%, algo que a marca afirma ser uma "redução significativa em relação à taxa de serviço base do serviço completo".

Como funciona a solução Pedidos Online:

1. Definições existentes: O restaurante pode aceitar e gerir os pedidos com as ferramentas Uber Eats que já utiliza. A sua página de pedidos online utiliza o menu e o horário existente, para que não seja necessária configuração adicional.

2. Criar a sua própria página: Começar é rápido e fácil. Com a plataforma de gestão para restaurantes, o restaurante pode criar uma página de pedidos online com apenas um clique, sem custos para o parceiro.

3. Partilhar a página através dos seus canais de comunicação: O restaurante pode começar a aceitar pedidos hoje mesmo: adicione a ligação ao seu website, aos perfis das redes sociais, às newsletters e muito mais.

4. Desempenho live: O restaurante poderá ver os dados de desempenho e as opiniões na plataforma gestor de restaurante Uber Eats, para que possa acompanhar e melhorar o negócio da sua página.

"Desde o início da pandemia que estamos atentos ao que os restaurantes e comerciantes parceiros e potenciais parceiros precisam. Ouvimos as suas preocupações e feedback sobre a experiência do delivery todos os dias e, percebendo a necessidade de oferecer alternativas mais acessíveis, que permitam aos nossos parceiros aumentar os canais de vendas aos seus clientes, desenvolvemos este serviço para os apoiar neste período de crise" afirma Diogo Aires Conceição, Diretor Geral do Uber Eats em Portugal.

"Esta nova funcionalidade será importante para nós, na medida em que será um canal adicional de inputs no processo, que fará aumentar a procura, e consequentemente os outputs, ou seja, as vendas. Por outro lado, permite fundir a procura dos nossos artigos tanto por parte dos utilizadores Uber Eats como dos clientes Café Santiago, gerando um processo ordenado de execução dos pedidos, bem como uma rápida distribuição pelos inúmeros estafetas agregados ao Uber Eats" afirma Rui Pereira, proprietário do Café Santiago.