UE aprova mais avales bancários para gerar 370 mil milhões de euros em novos investimentos

O orçamento europeu vai ter autorização para conceder garantias orçamentais públicas de 26,2 mil milhões de euros que, diz o Conselho da União Europeia (UE), pode multiplicar o seu valor por 14 vezes, gerando um investimento global (público e privado) na ordem dos 370 mil milhões de euros nos próximos sete anos.

"O Conselho adotou o InvestEU, o novo programa de investimento da UE", diz uma nota oficial divulgada esta quarta-feira. Este InvestEU é o sucessor do Plano Juncker, que vigorou entre 2015 e 2020 e terá "mobilizado" mais de 500 mil milhões de euros em investimentos estratégicos.

A filosofia desta nova geração do programa, que vai vigorar durante sete anos (até 2027), é: a Europa avança com as referidas garantias públicas (avales) e depois estas são usadas para contrair empréstimos baratos junto da banca, dívida que depois é canalizada para projetos de investimento nos vários países. Quanto mais digitalizados, mais amigos do ambiente, mais promotores da qualidade de vida forem os projetos, maior a probabilidade de serem acolhidos.

Segundo o Conselho, "o programa reúne vários instrumentos financeiros atualmente disponíveis para apoiar o investimento na UE".

"Com base no êxito do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, visa mobilizar o investimento público e privado na UE através de uma garantia orçamental da UE de 26,2 mil milhões de euros que apoiará projetos de investimento de parceiros financeiros, como o Grupo do Banco Europeu de Investimento (BEI), os bancos de fomento nacionais e as instituições financeiras internacionais."

"Efeito multiplicador"

"Graças a um efeito multiplicador" o programa "deverá mobilizar mais de 370 mil milhões de EUR de investimento adicional ao longo dos próximos sete anos, contribuindo para a recuperação económica e as prioridades estratégicas da UE a médio e longo prazo, incluindo as transições ecológica e digital".

O InvestEU vai ajudar "a financiar projetos que contribuam para a construção de sociedades mais ecológicas e mais digitais, que apoiem a inovação e as PME e que promovam a inclusão social", referiu o ministro das Finanças de Portugal, país que agora tem a presidência rotativa do conselho.

João Leão disse ainda "aguardar com expectativa um processo de execução rápido, para que os primeiros projetos que beneficiam do InvestEU possam arrancar o mais rapidamente possível".

Como será repartida a garantia pública europeia

Segundo as regras do sucessor do plano Juncker, "a garantia orçamental da UE será repartida, a título indicativo, pelas quatro vertentes estratégicas do InvestEU"

O eixo "Infraestruturas sustentáveis (por exemplo, projetos no domínio da energia sustentável, da conectividade digital, dos transportes e da economia circular)" ficará com a maior fatia do aval, cerca de 37,8 % do total.

O eixo "Investigação, inovação e digitalização (por exemplo, levar os resultados da investigação para os mercados, projetos no domínio da inteligência artificial)" fica com 25,1 %.

A vertente PME, para facilitar o acesso das pequenas e médias empresas ao financiamento, absorve 26,4 % da garantia.

E o pilar "Investimento social e competências (por exemplo, projetos nos domínios da educação e formação, habitação social e cuidados de saúde)" ficará com 10,6 %.

Os projetos do BEI em Portugal: alguns exemplos

O BEI é um banco grossista, isto é, não empresta diretamente às empresas ou a entidades públicas (como autarquias, por exemplo). Os seus fundos são escoados através dos bancos comerciais, que depois, sim, emprestam às empresas. Os projetos financiados têm no entanto de ser aprovados pelo BEI.

Neste balanço de 2020, o BEI destaca "o empréstimo de 340 milhões de euros à Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD, atual Banco Português de Fomento), dois acordos com o Grupo Santander no montante de 489 milhões de euros, bem como duas operações com o Banco Montepio no montante de 229 milhões de euros".

Como noticiou o Dinheiro Vivo há cerca de um mês, os projetos de resposta à pandemia de covid-19 levaram o Banco Europeu de Investimento (BEI) a aprovar mais de 1,3 mil milhões de euros em empréstimos a Portugal durante 2020 para, através dos bancos comerciais, injetar em empresas com dificuldades de liquidez, no pagamento de salários, por exemplo.

O segundo maior projeto do BEI assinado no ano passado vai para a camada da população que está a ser mais duramente atingida pelo vírus: os idosos, sobretudo os que vivem em lares.

De acordo com o Banco sediado no Luxemburgo, em causa está um projeto para modernizar e construir cerca de 150 lares e centros de apoio a pessoas com deficiência que vai obter 200 milhões de euros do BEI.

Ou seja, o banco financia metade do investimento total, avaliado pelas autoridades portuguesas em mais de 400 milhões de euros.