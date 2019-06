UE: Guerra comercial custará entre cinco a seis décimas do PIB aos EUA e à China

O Comissário europeu para os Assuntos Económicos advertiu hoje para as consequências da atitude protecionista dos EUA, afirmando que, numa guerra comercial com a China, ambos os países perderão entre cinco e seis décimas do Produto Interno Bruto (PIB).

“O protecionismo é a principal ameaça para o crescimento mundial”, sublinhou Pierre Moscovici, numa entrevista à emissora “France Inter”.

Acrescentou que, desde que proliferam as tensões comerciais entre os dois países, verificou-se “uma desaceleração muito clara” da economia, que poderá ir ainda mais longe.

Moscovici afirmou que a posição de Donald Trump, contrária ao livre comércio, também prejudica os EUA.

A União Europeia estima que, em caso de guerra comercial com a China, isso terá “um impacto muito forte de 0,5 a 0,6 pontos do PIB, tanto para a China como para os EUA”.

Por isso, o Comissário Europeu lançou um apelo para que ponham fim ao que chamou uma “política do bombeiro pirómano”.