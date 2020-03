UE restringe exportação de máscaras

A União Europeia vai limitar a exportação de máscaras e outros equipamentos médicos de proteção, a fim de garantir as suas próprias necessidades diante da nova pandemia de coronavírus.

“Adotámos hoje um sistema de autorização de exportação para este equipamento médico. Significa que essas exportações para fora da União Europeia devem ser autorizadas pelos governos da UE”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, através de um vídeo colocado no Twitter.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6000 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ronda as 160 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 139 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados. Do total de infetados, mais de 75 mil recuperaram.

O epicentro da pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) deslocou-se da China para a Europa, onde se situa o segundo caso mais grave, o da Itália, que anunciou no sábado 175 novas mortes e que regista 1441 vítimas fatais.

Além de China e Itália, os países mais afetados são Irão, com 724 mortos (113 novos), Espanha, com 288 (152 novos), e França, com 91 (11 novos).