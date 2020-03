UEFA deverá adiar Europeu de futebol para 2021

Com os vários campeonatos de clubes na Europa a serem suspensos devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o organismo que rege o futebol europeu deverá mesmo suspender o Europeu de futebol de seleções para 2021, garante o jornal desportivo francês L’Equipe.

A decisão oficial deve ser tomada na reunião da UEFA com os representantes das suas 55 federações (por videoconferência) marcada para a próxima terça-feira, mas com a notícia do L´Equipe pode até surgir um anúncio antes do encontro.

O evento estava previsto realizar-se de 12 de junho a 12 de julho de 2020 com jogos espalhados por 12 cidades europeias – o jogo de abertura seria no Estádio Olímpico em Roma e a final no Estádio de Wembley, em Londres. A seleção portuguesa, campeã europeia em título, tem presença garantida na prova que deverá ficar, assim, marcada para o verão de 2021.

L'UEFA qui doit réunir mardi les différentes composantes du football européen, devrait annoncer à cette occasion la suspension de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, ainsi que le report de l'Euro à 2021 https://t.co/UyUKdpr3k1 pic.twitter.com/pPRb619IVY — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 12, 2020

A UEFA já indicava em comunicado que a reunião iria incluir discussão sobre “todas as competições nacionais e europeias, incluindo o UEFA EURO 2020” mas, numa altura em que a suspensão de provas profissionais já chegou a Portugal – a Liga de futebol acaba de anunciar, para já, a suspensão das próximas duas jornadas da I e II Liga – será impraticável realizar o evento.

A Organização Mundial da Saúde considerou na passada quarta-feira a doença do Covid-19 como uma pandemia.