UE/Presidência: Comissão quer incentivar o emprego jovem com política laboral "equilibrada"

O comissário europeu para o Trabalho e Direitos Sociais defendeu, nesta sexta-feira, a criação de uma política "forte e equilibrada" do mercado de trabalho que apoie sobretudo os jovens trabalhadores, que mais sofrem com o desemprego.

Nicolas Schmit, que intervinha num evento digital dedicado ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais, intitulado "Da Declaração para a Ação: Tempo dos Direitos Sociais", sublinhou que a UE "limitou a explosão do desemprego" nos Estados-membros, através dos apoios ao emprego com o "lay-off" em todos os Estados-membros.

"Ainda assim, vemos que há um aumento do desemprego, sobretudo entre os mais jovens, que estão a sofrer muito com esta crise", apontou, assegurando que a UE não vai voltar a tomar as medidas adotadas durante a crise financeira de 2008, quando "centenas de milhares de jovens estavam em empregos muito precários e foram os primeiros a serem despedidos".

É por isso que um dos 20 princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais refere que "o trabalho precário deve ser evitado", explicou o comissário, considerando este um compromisso "muito forte" que visa garantir uma "política forte e equilibrada do mercado do trabalho".

"Isto é muito importante, especialmente nesta altura. Vamos sair desta crise e vai haver muita gente à procura de emprego. Aliás, hoje já milhões de jovens à procura de emprego. Temos de os apoiar, temos de lhes dar oportunidades, de lhes dar capacidades, dar-lhes perspetiva", defendeu Nicholas Schmit.

O responsável do executivo comunitário para o Emprego e os Direitos Sociais, que trabalhou no plano de ação para o Pilar Social europeu apresentado esta quinta-feira, disse estar "convencido" de que a UE vai sair desta crise "sem deixar ninguém para trás", sublinhando que essa é "a filosofia do Pilar".

A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, que também participou no evento por videoconferência, sublinhou que a resposta ao desemprego, que "tem vindo a aumentar no último mês", "requer uma solução integrada e a longo prazo".

"É por isso que acreditamos fortemente que o Pilar Europeu dos Direitos Sociais deve estar no centro da recuperação europeia", sublinhou, acrescentando que a adoção do plano de ação apresentado pela Comissão Europeia é "a pedra basilar de um modelo social europeu mais forte".

Ana Mendes Godinho reiterou o apoio da presidência portuguesa do Conselho da UE aos objetivos apresentados pelo executivo comunitário, referindo a Cimeira Social do Porto, agendada para os dias 07 e 08 de maio, onde o plano de ação será discutido e onde espera "mobilizar diferentes vozes para construir uma agenda social ambiciosa".

Nicolas Schmit e Ana Mendes Godinho participaram hoje no "webinar" "Da Declaração à Ação: Tempo dos Direitos Sociais", organizado pelo "Stand Up for the Social Pillar", uma aliança constituída por empresas de economia social, sindicatos e organizações de sociedade civil.