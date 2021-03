UE/Presidência: Conferência discute hoje futuro do trabalho e mudanças laborais

António Costa conduz a presidência da União Europeia no primeiro semestre do ano © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

O futuro do trabalho e as mudanças no mercado laboral vão estar esta terça-feira em debate numa conferência de alto nível organizada pela presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE).

Intitulada "Trabalho remoto: desafios, riscos e oportunidades", a conferência é promovida pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para abordar as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, com o surgimento de novas formas de trabalho, que "se colocam com particular premência" no atual contexto de pandemia, segundo nota da presidência.

A sessão de abertura da conferência, marcada para as 09:15, conta com intervenções do primeiro-ministro, António Costa, do diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Guy Ryder, e do comissário europeu para o Emprego e Direitos Sociais, Nicolas Schmit, e pode ser acompanhada pelo público em geral, mediante inscrição prévia.

Seguir-se-ão quatro painéis sobre as "tendências, oportunidades, desafios e riscos" do trabalho remoto, a organização do trabalho e sua regulação, a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, o direito a desligar, a proteção social e a negociação coletiva.

Irene Mandl, chefe da unidade do Emprego do Eurofound, Tina Weber, chefe de investigação do Eurofound, Manuel Carvalho da Silva, diretor do CoLABOR (Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social) e Barbara Gerstenberger, chefe da unidade Vida Ativa do Eurofound, farão a introdução dos quatro painéis.

A sessão de encerramento contará com os ministros do Trabalho do trio de presidências do Conselho da UE, composto pela Alemanha (segundo semestre de 2020), Portugal (em curso até junho) e Eslovénia (segundo semestre de 2021).