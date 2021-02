UE/Presidência: Gentiloni diz que é preciso "pôr pressão" na ratificação dos recursos próprios

O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni © Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

André Campos e Ana Matos Neves, agência Lusa 12 Fevereiro, 2021 • 09:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O comissário europeu da Economia considera prioritário concluir sem atrasos a entrega dos planos nacionais de recuperação e o processo de ratificação da decisão de recursos próprios, observando que nesta segunda matéria há que "pôr pressão" sobre os Estados-membros.

Em entrevista a alguns órgãos de comunicação social europeus, entre os quais a Lusa, Paolo Gentiloni insiste que os fundos do pacote de recuperação europeu "NextGenerationEU" só começarão a chegar aos Estados-membros depois de estes concluírem o processo de ratificação da decisão de recursos próprios, que permita à Comissão Europeia ir aos mercados angariar os 750 mil milhões de euros para financiar esse pacote, e uma vez discutidos e aprovados os planos de recuperação e resiliência dos 27.

De acordo com o comissário, ao nível dos planos nacionais o calendário está a ser cumprido, embora a apresentação formal só possa ocorrer na segunda quinzena do corrente mês, uma vez publicado o regulamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, o pilar do "NextGenerationEU", aprovado esta semana pelo Parlamento Europeu e que o primeiro-ministro, António Costa, enquanto presidente em exercício do Conselho da UE, assinará numa cerimónia hoje em Bruxelas.

Gentiloni apontou que 19 dos 27 Estados-membros já apresentaram "rascunhos" dos planos ao executivo comunitário e apenas oito ainda não o fizeram.

Uma vez discutidos com a Comissão, os planos formais terão de ser aprovados pelo Conselho de ministros da Economia e Finanças (Ecofin), neste semestre sob presidência do ministro João Leão.

O comissário lembra a propósito deste processo que o mesmo "não foi estabelecido pela Comissão, foi um processo acordado pelos Estados-membros, porque os Estados-membros queriam assegurar-se de que esta emissão de dívida comum sem precedentes é utilizada da forma correta, sem decisões erradas nem critérios políticos, mas com objetivos estratégicos comuns".

Gentiloni sublinha também a necessidade de "trabalhar com os Estados-membros para evitar uma sobrecarga burocrática injustificada", ainda que reconhecendo que cada plano deve ser bem escrutinado.

"Para ser muito claro: há fardos não justificáveis que temos de evitar, mas há uma necessidade justificada de assegurar que este dinheiro é utilizado na direção certa, e isso é do interesse de todos os Estados-membros", disse.

Quanto ao outro "objetivo claro" enunciado por Gentiloni para que o pacote de recuperação comece a financiar a retoma económica da Europa, a ratificação pelos 27 da decisão dos recursos próprios - as fontes de financiamento dos "cofres" da UE -, o comissário, expressando satisfação por a França ter sido o mais recente país a fazê-lo, manifestou maior preocupação quanto ao ritmo a que se está a processar. Até ao momento, apenas seis países o fizeram, entre os quais Portugal.

"Temos de pôr pressão no processo de ratificações dos recursos próprios, porque é uma questão fulcral", adverte o comissário da Economia.

Gentiloni espera assinatura de acordo com Mercosul este semestre

O comissário europeu da Economia diz, ainda, esperar avanços durante a presidência portuguesa da União Europeia para conclusão do acordo comercial com os países do Mercado Comum do Sul (Mercosul), apesar de falar num dossier "desafiante".

"Eu espero mesmo ", afirma Paolo Gentiloni, numa entrevista à agência Lusa e outros meios de comunicação social europeus em Bruxelas.

Recordando a sua carreira política, o responsável notou que, há cinco anos, quando era ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália, a UE estava perto de concluir o acordo com o Mercosul, ainda que não tenha sido alcançado qualquer acordo nessa altura.

"Eu era ministro dos Negócios Estrangeiros, há cinco ou seis anos, e ficámos muito contentes de estar quase a acabar e prestes a consegui-lo, mas há sempre uma envolvente de objeções e de oposição vinda de setores relevantes de importantes Estados-membros", elencou.

E admitiu: "É sempre desafiante, mas espero que sim".

Em causa está o acordo comercial alcançado em 2019 entre a UE e os países do Mercosul (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), após duas décadas de negociações, que deverá entrar em vigor este ano, altura em que caberá aos países europeus ratificá-lo.

Porém, desde o início surgiram várias críticas de Estados-membros da UE, membros do Parlamento Europeu e organizações da sociedade civil, principalmente direcionadas ao Brasil, por desrespeitar os compromissos assumidos no Acordo de Paris de combate às alterações climáticas e não se empenhar em combater a desflorestação da Amazónia.

Na quinta-feira, 65 eurodeputados instaram a presidência portuguesa do Conselho da UE a suspender o acordo comercial com o Mercosul, reabrindo as negociações para garantir políticas "claras e eficazes" de proteção ambiental e sustentabilidade.

Numa carta assinada pelo eurodeputado Francisco Guerreiro (Verdes) e outros 64 eleitos de vários grupos políticos, lia-se que, se a presidência portuguesa "quer ser coerente" com o Acordo de Paris e o Pacto Ecológico Europeu, não pode avançar com a ratificação "tal como se apresenta".

Lembrando as palavras do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que afirmou que é uma "obrigação" da UE concluir o acordo este ano, o eurodeputado dos Verdes defende que "uma verdadeira obrigação dos 27 Estados-membros é alcançar os seus objetivos climáticos", notando que não só organizações ambientais, povos indígenas e peritos têm levantado "grandes preocupações" relativamente ao acordo, como também muitos chefes de Estado e parlamentos.

Já na quarta-feira, o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, defendeu a importância do acordo entre a UE e o Mercosul, não só no domínio do comércio, mas sobretudo ao nível geopolítico e geoestratégico.

Concluir acordo com China não será fácil

Quanto à ratificação do acordo de investimento entre Pequim e Bruxelas, o comissário europeu admite que "não será fácil" dada a desconfiança de vários setores face à China. Mas considera que o compromisso foi "o mais acertado".

"Penso que, apesar de algumas críticas, este acordo com a China foi o mais acertado após sete anos de discussões", afirma Paolo Gentiloni, numa entrevista à agência Lusa e outros meios de comunicação social europeus em Bruxelas.

Questionado sobre o acordo de princípio sobre investimentos alcançado entre Bruxelas e Pequim no final do ano passado, que tem ainda de ser ratificado, o responsável nota que é preciso "garantir que a China respeita os seus compromissos".

"Temos de o fazer e não será fácil", insiste.

A própria China já veio dizer esperar um "empurrão" de presidência portuguesa da União Europeia (UE) para acelerar o processo de ratificação do acordo de investimento entre Pequim e Bruxelas, considerando que irá permitir também mais investimento chinês em Portugal.

"Esperamos que Portugal, enquanto assume a presidência rotativa da UE, possa dar um "empurrão" ao processo e, idealmente, esperamos que na primeira metade deste ano possamos assinar estes documentos" preliminares, disse o embaixador Zhang Ming, chefe da missão da China para a UE, em entrevista à Lusa e outros "media" no final de janeiro.

Segundo Zhang Ming, "num cenário ideal, o acordo estará formalmente finalizado no final deste ano ou início do próximo e aí entrará em vigor".

No final de 2020, Bruxelas e Pequim chegaram a consenso preliminar para um acordo global de investimento UE-China, após sete anos de negociações (começaram em novembro de 2013).

O objetivo é, através deste acordo de investimento, proteger mutuamente os investimentos europeus na China e os investimentos chineses na UE, tornando nomeadamente mais fácil que investidores da Europa comprem participações em empresas chinesas, para esta passar a ser uma relação recíproca.

Os baixos padrões laborais chineses, e em particular a questão do trabalho forçado, constituíam, para vários Estados-membros da UE, o principal obstáculo à conclusão de um acordo com Pequim.

O texto do acordo deverá agora ser finalizado pelas partes e aprovado pelo Conselho (Estados-membros) e pelo Parlamento Europeu.

Nesta entrevista agora dada à Lusa, Paolo Gentiloni defende também mais acordos comerciais entre o bloco comunitário e outras regiões, nomeadamente com África.

"Ao mesmo tempo, temos de reforçar as nossas relações com todo o mundo, mas com duas áreas particulares de interesse, uma é a Ásia, absolutamente crucial para a nossa cooperação, e também África, mais projetada para o futuro", assinala o responsável.

Segundo o comissário europeu da Economia, apesar de as atuais trocais comerciais com África serem "diminutas", nos "próximos 20 anos serão absolutamente importantes".