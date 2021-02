UE/Presidência: Portugal confia que conseguirá fechar quadro financeiro de apoio ao desenvolvimento e cooperação

União Europeia © EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 06 Fevereiro, 2021 • 12:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André, acredita que a presidência portuguesa da UE vai "ter sucesso" e fechar o quadro financeiro que dará expressão às políticas de cooperação e desenvolvimento da União Europeia.

"Esse é outro dossier que vai exigir diálogo. É outro dos desafios que está na agenda da presidência portuguesa da União, muito exigente mesmo em termos de negociação, mas é mais um dossier no qual acreditamos que vamos ter sucesso e conseguir deixar arrumado, de alguma forma", afirmou o governante em entrevista com a Lusa.

A aprovação dos pacotes financeiros para a cooperação e desenvolvimento segue em paralelo com as negociações que deverão levar à aprovação do novo acordo-quadro das relações entre a União Europeia (UE) e 79 países de África, Caraíbas e Pacífico (ACP) - incluindo 48 países da África Subsariana - para aos próximos dez anos, conhecido como pós-Cotonu.

Essas negociações, que se arrastam desde o final do primeiro semestre de 2018, deram um passo importante em 17 de dezembro último, com a assinatura de um rascunho do acordo-quadro, a que a Lusa teve acesso, mas subsistem resistências importantes ao texto, em ambos os lados das negociações. Francisco André assumiu à Lusa que a celebração desse texto é "uma marca" que a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia quer deixar.

Sem dinheiro, de pouco serve a assinatura do acordo pós-Cotonu, e cabe a Lisboa fazer também avançar as negociações para a aprovação do Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) - que é o principal braço financeiro da cooperação entre a UE e os países ACP -, assim como as relativas ao Instrumento de Vizinhança, Desenvolvimento e Cooperação Internacional (NDICI, na sigla em inglês), onde se incluem verbas destinadas à cooperação com os países ACP, mas que paga também as políticas europeias de cooperação com países do norte de África, e leste europeu.

A Comissão Europeia fixou em maio de 2020 o objetivo de destinar ao NDICI 86 mil milhões de euros (a preços de 2018) no próximo quadro financeiros plurianual para o período 2021-2027, mais 8% do que no quadro financeiro anterior (2014-2020), mas o Brexit deixa um importante ponto de interrogação neste objetivo.

Quando à aprovação do próximo FED, o 12º, cujo envelope financeiro foi de 30,5 mil milhões no quadro financeiro anterior, a tarefa afigura-se mais complicada.

A União Europeia discute há anos uma nova arquitetura para o FED, que passe pela sua orçamentação no Orçamento da UE, e deixe de depender das contribuições voluntárias dos Estados-membros, mas esse futuro edifício está longe de ser percetível e a saída do espaço europeu do Reino Unido, que pesava cerca de 15% nas contribuições do fundo (Portugal vale 1,2%), não torna as coisas mais fáceis.

O novo FED não é, no entanto, a primeira prioridade da presidência portuguesa. Primeiro, "há o novo instrumento ", disse Francisco André, "a arquitetura financeira é numa outra fase".

"Primeiro vamos receber os relatórios com as propostas dos Estados-membros durante o mês de fevereiro e, depois de as recebermos, iniciaremos essa reflexão", acrescentou.

"Ela tem que ser ponderada, vai ser objeto de uma reflexão, que já vem de trás, as presidências croata e alemã já fizeram algum trabalho, mas, a partir do momento em que a UE e nós, Conselho, recebamos os relatórios com os cenários possíveis, então valerá a pena voltarmos a falar", explicou o governante.

"Queremos iniciar esse diálogo, mas não se antevê que comece num mês e acabe no seguinte, porque estamos a falar de algo muito importante, muito denso, que terá efeitos sérios nas nossas políticas de cooperação e desenvolvimento nos próximos anos", concluiu o secretário de Estado.

Já em relação ao NDICI, Francisco André "acredita" que "pode ser um passo muito importante para um crescimento substancial da política europeia de cooperação e desenvolvimento, claro que tendo que encontrar uma forma de equilibrar a saída de um Estado-membro, o Reino Unido, que era um dos maiores investidores em cooperação e desenvolvimento".