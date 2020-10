UGT diz que Orçamento "fica aquém do expectável"

A UGT entende que a proposta de Orçamento do Estado para 2021 fica "aquém do expectável", ainda que responda a algumas preocupações da central sindical. Nomeadamente, com a subida do limiar mínimo do subsídio de desemprego, moratória da caducidade das convenções coletivas, novo apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, e continuidade das medidas de apoio à manutenção do emprego nas empresas.

"Ainda assim, à semelhança de anos anteriores, este orçamento fica aquém do expectável, situação que se torna tão mais evidente e tão mais gritante quando este governo dispõe de condições para dar resposta não apenas aos problemas mais imediatos, mas igualmente a problemas estruturais do nosso país. E problemas não apenas na área económica, como por vezes se parece fazer crer, mas também, e sobretudo, na área social", defende a UGT em comunicado nesta terça-feira.

Para a central, a proposta entregue ontem pelo governo peca por não garantir a atualização de todas as pensões a partir de janeiro, assim como a generalidade dos salários da função pública, por avançar uma subida contida do salário mínimo, por não antecipar um reforço dos apoios dados às empresas para manter postos de trabalho e por não ir mais longe nas alterações às regras do subsídio de desemprego.

"A não correção das injustiças de um subsídio de desemprego que não se esgotam no valor mínimo (mas que se verificam também no valor máximo e no tempo de atribuição)", defende.

Além disso, refere ainda "alterações à fiscalidade que se cingem ao dinheiro disponível para o mês mas que continuam a não corrigir os aumentos de imposto do tempo da troika", numa alusão ao ajustamento da tabela de retenções na fonte do IRS e a medidas como o IVAucher.

Por outro lado, a UGT nota que "questões como o défice em matéria de qualificações profissionais, o investimento público (que baixa face a 2019), a valorização dos serviços públicos ou a qualidade do emprego continuem a não ser devidamente priorizadas neste orçamento".

Segundo a central, as medidas apresentadas pelo governo "evidenciam uma estratégia em que não se mostra que a valorização dos rendimentos será, mais do que nunca, essencial para sair desta crise e para corrigir as crescentes desigualdades e pobreza".

"São medidas centradas no imediato e na reação à crise e não numa resposta mais efetiva de médio prazo para o país, o que se torna ainda mais evidente pelas várias medidas transitórias e excecionais que não sabemos se se manterão, entre as quais destacamos os apoios sociais, designadamente o apoio extraordinário ao rendimento."