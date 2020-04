UGT quer norma extraordinária para garantir subsídios de refeição

A UGT volta a insistir para que o governo clarifique se os trabalhadores do sector privado têm ou não direito a manter o subsídio de refeição enquanto estão em teletrabalho devido à pandemia. Em comunicado, a central sindical pede que se mexa no Código do Trabalho para assegurar que este complemento integra a retribuição normal. Mas, antes que tal seja possível, diz, deve ser publicada uma norma extraordinária que obrigue a pagar o subsídio.

No comunicado, sugere ao governo que, “desde já e no quadro ou desenvolvimento da legislação que impõe o teletrabalho como obrigatório e sem prejuízo da necessária clarificação do Código do Trabalho”, produza uma “norma excecional a estabelecer a obrigatoriedade de pagamento do subsídio de refeição aos teletrabalhadores”

Segundo a central, “tal norma deveria porém ser sempre acompanhada da salvaguarda/esclarecimento de que a mesma visa apenas esclarecer o regime existente e dar solução ao problema imediato e que não constitui interpretação de que do regime normal do Código do Trabalho resulte entendimento contrário”.

Num documento em que justifica o entendimento sobre o pagamento de subsídio com alguns acórdãos que têm vindo a ser publicados sobre a matéria, a UGT volta a lembrar que a situação dos funcionários públicos já é clara: não há perda de subsídio de refeição em teletrabalho, segundo a Direção-Geral da Administração e Emprego Público. Argumenta que esta é uma prestação determinada em contrato, daí não estar prevista no Código do Trabalho, e que a condição para que exista é a de que haja prestação de um mínimo de horas de trabalho: o que se verifica em teletrabalho.

“A existência de dúvidas quanto a este pagamento tem originado o não pagamento do subsídio de refeição por muitos empregadores, num momento em que a prestação de teletrabalho nem sequer é uma opção do trabalhador, uma vez que é motivada pelo atual Estado de Emergência”, afirma a central sindical, para exigir a clarificação, seja no Código do Trabalho, mais tarde, ou no presente, com legislação temporária.

“Impõe-se que o Governo ponha fim às dúvidas e incertezas existentes, e ao prejuízo que se está a causar aos teletrabalhadores, estabelecendo um regime claro que ponha cobro ao não pagamento do subsídio de refeição pelos empregadores”, diz.