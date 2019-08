UGT satisfeita com alterações ao Código do Trabalho

O líder da UGT, Carlos Silva, manifestou-se hoje satisfeito com a aprovação, no parlamento, das alterações à legislação laboral, sublinhando que a central sindical não tem objeções “nem dúvidas de constitucionalidade” sobre o diploma.

A posição da central sindical foi transmitida ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante uma audiência esta tarde em Belém, Lisboa, realizada a pedido da UGT.

“Estamos satisfeitos pelo respeito que houve pela letra e pelo espírito do acordo de Concertação Social entre a UGT, os empregadores e o Governo”, disse Carlos Silva, sublinhando que a central sindical não tem “objeções” ao diploma “nem dúvidas sobre questões de constitucionalidade”.

A posição da UGT contrasta assim com a da outra central sindical portuguesa, a CGTP, que foi recebida na semana passada por Marcelo Rebelo de Sousa, tendo pedido ao Presidente da República para reclamar a inconstitucionalidade da lei laboral quando o diploma chegar a Belém.

“O senhor Presidente tem aqui uma oportunidade de exercer as suas funções enquanto mais alto magistrado da nação no que respeita à garantia do cumprimento e da concretização da Constituição”, disse Arménio Carlos à saída da reunião com Marcelo Rebelo de Sousa.

As alterações ao Código do Trabalho foram aprovadas no parlamento há duas semanas com votos a favor do PS, a abstenção de PSD e CDS-PP, e votos contra de BE, PCP, PEV e PAN.

A proposta inicial, do Governo, de revisão do Código do Trabalho resultou de um acordo de Concertação Social assinado em maio de 2018, avançando com várias normas de combate à precariedade laboral.

Porém, as alterações abrem também caminho à generalização a todos os setores dos contratos de muito curta duração e alargam de 90 para 180 dias o período experimental para jovens à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração.