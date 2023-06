Venda da Efacec confirmada: Governo assina acordo com Mutares

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, durante a conferência de imprensa sobre a resposta às conclusões do relatório anual 2022 da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), em Algés, Oeiras, 24 de fevereiro de 2023. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

Escolhida pelo governo como a proposta de melhor valor para a Efacec, a alemã Mutares já assinou o acordo para a aquisição ao Estado português, no âmbito do processo de reprivatização lançado no final de 2022. "A conclusão da transação está prevista para o terceiro trimestre de 2023", comunica a empresa, que vê na Efacec "uma excelente opção para o portefólio da Mutares, já que beneficiará de uma relevante plataforma que ajudará a canalizar melhorias de valor, permitindo que a empresa recupere a sua posição de liderança no mercado e regresse à trajetória de crescimento", revela a Mutares em comunicado.

"Com a assinatura do SPA tem início a fase de concretização das condições precedentes tendo em vista a conclusão da operação", confirma também a Parpública em comunicado confirmando a assinatura do contrato de compra e venda de 71,73% da Efacec, com a Mutares.

Com a empresa na esfera do Estado, o governo injetou 132 milhões de euros na companhia portuguesa nacionalizada, tendo-lhe ainda concedido 85 milhões em garantias. O ministro da Economia, António Costa Silva, anunciou a venda da Efacec à Mutares depois do Conselho de Ministros de dia 7 de junho, concretizando agora a transferência com a assinatura do acordo. O próximo passo passará pela aprovação da operação em Bruxelas.

"Estamos muito felizes em anunciar a nossa segunda aquisição em 2023", comenta o chief investment officer (CIO), Johannes Laumann, acrescentando estar convencido de que "a experiência operacional da Mutares e as tendências em curso no setor da energia permitirão continuar a desenvolver o potencial da empresa e colocá-la de novo no caminho do crescimento sustentável".

A Efacec é a principal empresa portuguesa especializada no fabrico e fornecimento de equipamentos e soluções críticas nos setores da energia, engenharia e mobilidade, retrata-se em comunicado à imprensa, destacando a forte especialização em torno da transição energética da empresa sediada em Matosinhos e com instalações industriais na Maia (Porto/Portugal), que emprega mais de 2 mil pessoas. "Com presença global, a Efacec disponibiliza tecnologias inovadoras e produtos de elevada qualidade em energia, serviços de engenharia e infraestruturas de mobilidade elétrica. Com fortes capacidades de R&D, a Efacec está na vanguarda dos avanços tecnológicos. Globalmente, é uma empresa de renome, preparada para impulsionar mudanças positivas em infraestruturas críticas no âmbito da transição energética e economia circular."

Pelas suas características, a Efacec é vista portanto como uma mais-valia de futuro para a alemã Mutares, sociedade gestora de participações privadas cotada em bolsa que se especializa na aquisição de "empresas de média dimensão em situações especiais, sediadas na Europa, que apresentem um potencial significativo de melhoria operacional e são revendidas após um processo de reposicionamento e de estabilização".

Para o exercício de 2023, a Mutares prevê atingir receitas consolidadas de 4,8 mil milhões de euros a 5,4 mil milhões de euros, que deverão aumentar até 2025 para cerca de 7 mil milhões de euros. "À medida que a carteira cresce, o mesmo acontece com as receitas de consultoria que, com os dividendos da carteira e de saída, revertem a favor da Holding Mutares. Por conseguinte, é esperado um resultado líquido na holding no intervalo de 125 a 150 milhões de euros para o ano financeiro de 2025", admite a alemã.

(Notícia atualizada com comunicado da Parpública)