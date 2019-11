Os contribuintes com valores de IMI superiores a 100 euros puderam, este ano, pela primeira vez pagar o imposto na totalidade em maio e houve 450 mil que usaram esta solução. Quando o IMI supera os 100 euros, a Autoridade Tributária desdobra o seu pagamento por duas ou três prestações, consoante o valor oscile entre os 100 e os 500 euros ou ultrapasse os 500 euros, respetivamente.

Mas, para aqueles que optaram pelo pagamento faseado, o prazo para liquidar a última prestação termina a 30 de novembro.

O IMI é um dos impostos que, desde o ano passado, podem ser pagos por débito direto, mas as caixas de multibanco continuam a ser o meio mais usado pelos proprietários para tal.

No entanto, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) recomenda que os portugueses simulem os seus casos, de forma a perceberem se estão a pagar o valor de imposto justo. Para o caso de estarem a pagar mais IMI do que realmente vale a sua habitação, é possível pedir uma nova avaliação das casas às Finanças.

Se esse pedido for apresentado até 31 de dezembro, as poupanças no IMI acontecem já em 2020.

Desde o início do ano, mais de 26 mil portugueses simularam o valor justo de IMI a pagar pelas suas casas, de acordo com a Deco Proteste, que disponibiliza um simulador para o efeito – www.paguemenosimi.pt. Destes, “sete em cada 10 confirmaram que estão a pagar imposto a mais”, revela a associação de defesa do consumidor.