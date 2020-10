A hora mudou este fim de semana, os dias tornam-se mais 'curtos' e com o aumento de casos de covid-19 em Portugal e na Europa, chegam mais restrições. Há também muitos resultados de empresas e indicadores a ter em conta, além da chegada ao Parlamento do Orçamento para 2021.

Segunda-feira, 26 outubro

A semana começa com indicadores do INE:

- Procura Turística dos Residentes (2.º trimestre de 2020);

- Estatísticas do Comércio Internacional (2019).

Galp Energia: Apresentação dos resultados do 3.º trimestre de 2020.

Terça-feira, 27 outubro

O Parlamento terá sessão plenária para começar a discutir até quarta-feira a Lei das Grandes Opções para 2021- 2023 e o Orçamento do Estado para 2021 e a sua possível aprovação.

A direção-Geral do Orçamento (DGO) divulga síntese de execução orçamental (setembro 2020).

Banco de Portugal (BPStat) revela os indicadores:

- Agregados monetários (setembro de 2020);

- Indicador avançado: tva dos empréstimos a particulares (setembrfo de 2020);

- Empréstimos e depósitos bancários.

E mostra o inquérito aos Bancos sobre o Mercado de Crédito.

The Navigator Company: Divulgação dos resultados do 3.º trimestre de 2020, tal como a Sonae Indústria.

Quarta-feira, 28 outubro

Termina prazo de entrega de candidaturas aos concursos Vida Ativa para Desempregados e Vida Ativa para Desempregados de Longa Duração do Instituto do Emprego e Formação Profissional.

O Banco de Portugal divulga o Boletim Notas e Moedas.

INE mostra o Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação (setembro de 2020)

Por cá a Jerónimo Martins apresenta os resultados do 3.º trimestre de 2020 e lá fora é a Deutsche Bank, Fiat Chrysler e a Petrobras a fazerem o mesmo.

Há ainda assembleia geral de acionistas do Grupo Media Capital, numa altura de mudanças profundas na estrutura acionista da empresa.

Celebra-se a 28 de outubro também o Dia Nacional do Ferroviário, estando prevista uma concentração de trabalhadores do setor no Ministério das Infraestruturas a pedir valorização dos salários e profissões. Foi há 164 anos que aconteceu a primeira viagem de comboio em Portugal.

Quinta-feira, 29 outubro

O BCE reúne o Conselho de Governadores para falar de política monetária.

Banco de Portugal (BPStat): Taxa de desemprego / Portugal (setembro de 2020)

INE divulga Indicadores:

- Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores (outubro de 2020);

- Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego (setembro de 2020);

- Estatísticas de Preços da Habitação ao nível local (2.º trimestre de 2020).

Comissão Europeia: Indicador de Sentimento Económico & Indicador de Clima de Negócios (outubro)

Por cá, a EDP - Energias de Portugal, o Millennium bcp e a EDP Renováveis apresentam os resultados do 3.º trimestre de 2020. Lá fora é o Lloyds Banking Group, Telefonica, Airbus, Volkswagen, Royal Dutch Shell e Embraer.

Sexta-feira, 30 outubro

Banco de Portugal revela os indicadores:

- Taxa de desemprego / área euro (setembro de 2020);

- PIB preliminar flash / área euro (3.º trimestre de 2020).

INE divulga:

- Estimativa Rápida do IPC/IHPC (outubro de 2020);

- Empresas em Portugal - Dados provisórios (2019);

- Índice de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas no Comércio a Retalho (setembro de 2020).

As seguintes empresas divulgam os resultados do 3.º trimestre de 2020:

Semapa

CaixaBank

RBS (Royal Bank of Scotland Group)

Air France/KLM

Sábado, 31 outubro

Dia Mundial da Poupança.

Domingo, 1 novembro

IMI: Início do prazo para pagamento da última prestação.

BCP Millennium passa a cobrar comissão a clientes com mais de 10 mil euros na conta.