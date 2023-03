Último trimestre de 2022 com maior volume de apostas desportivas de sempre

Apostas desportivas online bateram recorde no último trimestre de 2022 (Imagem de arquivo) © Artur Machado / Global Imagens

Os três últimos meses de 2022 tiveram o maior volume de apostas desportivas online de sempre (458,7 milhões de euros), de acordo com o relatório trimestral do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal.

O quarto trimestre do ano passado registou um volume de jogo em apostas desportivas à cota de 458,7 milhões de euros (ME), praticamente mais 35 ME do que o anterior máximo, de 423,8 ME, que remontava aos primeiros meses de 2021.

Este volume é superior em 110,2 ME, mais 31,6%, do que o trimestre anterior, e em 81,5 ME, superior em 21,6%, face ao período homólogo de 2021, de acordo com o relatório do quarto trimestre de 2022, divulgado pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal.

Desta forma, 2022 tornou-se no ano com maior volume de apostas desportivas de sempre, com 1.481,8 ME, somando os 369,4 ME do primeiro trimestre, os 305,5 ME do segundo e os 348,2 ME do terceiro, superando o registo do ano anterior (1.402,9 ME), perfazendo com que, nos últimos cinco anos, este setor tenha movimentado um total de 4.627,8 ME - 808,1 ME em 2020, 543,2 em 2019 e 391,8 em 2018.

O maior volume de apostas corresponde também ao maior valor de receita bruta, de 85,5 ME, superando também o anterior máximo, ocorrido no primeiro trimestre de 2022 (77,7 ME).

O total de receitas no ano passado foi de 297,2 ME, mais 50 ME do total registado em 2021 (251,1 ME) e praticamente o dobro de 2020 (161,9 ME). Em 2019 foi de 107,5 ME e em 2018 de 78,9 ME.

Mais uma vez, o futebol foi a modalidade preferida dos apostadores, com 74,2%, superando, novamente, o basquetebol (12,5%) e o ténis (7,6%), enquanto as outras foram alvo de 5,7% apostas.

O Campeonato do Mundo de 2022, no qual Portugal ficou pelos oitavos de final, foi a competição com mais apostas no futebol (25%), bastante acima dos vaticínios investidos na Liga dos Campeões (7,4%), na I Liga portuguesa (6,9%) e na Premier League (6,4%).

No basquetebol, a NBA recebeu a maioria de apostas (58,3%) enquanto o Masters 1000 de Paris foi a competição preferida no ténis (9,3%).