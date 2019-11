O fundador da Petlândia abriu a primeira loja de produtos para animais há 25 anos, em Valongo. Hoje tem 40 em todo o país da insígnia PetOutlet e, mais recentemente, da Petolistic, um novo conceito para os consumidores preocupados com a saúde dos seus bichos e com a sustentabilidade ambiental.

Para Adão Teixeira, “um animal hoje já não é um animal, faz parte integrante da família”. Por isso, todo o cuidado é pouco no atendimento ao cliente. Nas suas lojas quase “100% dos colaboradores têm animais, porque para podermos compreender esse cliente, temos de ter no fundo as mesmas experiências”.

Adão Teixeira mostra-lhe como gerir com sucesso uma empresa de artigos para animais de estimação, em mais um episódio de “O Meu Negócio é…”.

Veja também os episódios anteriores:

Paulo Bastos: Tudo o que deve saber sobre o negócio do Alojamento Local

Lúcia Piloto: “Não posso dizer que sou rica

Salvador da Cunha: “Nunca vi ninguém ter sucesso indo por maus caminhos”

Daniel Henriques: Um negócio que “recompensa muito” e com investimento “quase zero”

Gracinha Viterbo: “Design de interiores não é só escolher tecidos e coisas bonitas”