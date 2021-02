Um ano de pandemia. Têxtil estima perda de 850 milhões de faturação

Santo Tirso, 29/04/2014 - Instalações da Polopique - Comércio e Industria de Confecções,SA. unidade industrial têxtil na freguesia de Vilarinho, Santo Tirso Fiação (Miguel Pereira / Global Imagens) © Miguel Pereira / Global Imagens

Com uma queda de 11% no valor exportado, a fileira têxtil perdeu 572 milhões de euros em 2020, ficando-se pelos 4.643 milhões de exportações totais. Mas 4% das exportações corresponderam a máscaras e outros equipamentos de proteção individual para o combate à covid, avaliados em cerca de 189 milhões. Sem eles, a quebra teria sido de quase 15% correspondente a menos 761 milhões de euros, destaca a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP).

E apesar de não haver, ainda, indicadores oficiais, as estimativas da ATP apontam para uma quebra do volume de negócios na mesma ordem de grandeza das exportações, o que significará que o setor terá perdido 850 milhões de euros de faturação.

Adiamento ou cancelamento de encomendas e atrasos nos pagamentos por parte dos clientes criaram "grandes dificuldades" de tesouraria e de acesso a financiamentos. As empresas queixam-se, ainda, dos obstáculos no acesso ás medidas de apoio, vistas como "claramente insuficientes".

Apesar das medidas de apoio às empresas limitarem o despedimento em determinadas condições, de acordo com o IEFP, o desemprego registado em janeiro de 2021 (últimos dados disponíveis) aumentou em 19,5% na indústria têxtil e em 25,7% no vestuário, comparativamente a igual mês de 2019. Em conjunto, a fileira têxtil tinha, em janeiro, 13.045 desempregados, mais 2.534 do que no ano anterior.