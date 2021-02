Um ano de pandemia. Turismo afunda em 2020

© EPA/MARIO CRUZ

Um dos principais motores da economia nacional teve um ano com quebras históricas. Um dos veículos para recuperação da crise que levou ao resgate de Portugal em 2011 viveu em 2020 um ano sem precedentes na sua história. Pelas unidades de alojamento para turistas passaram menos 61% de hóspedes, ou seja menos 16,6 milhões de pessoas. As dormidas também afundaram, sendo que o ano só não foi pior porque os residentes ajudaram, tendo "ido para fora cá dentro". Os hóspedes não residentes ascenderam a 3,9 milhões em 2020, o que representa uma descida de 75,7%. Em 2019, Portugal tinha recebido 16,4 milhões de turistas estrangeiros, o que significa que no ano passado perdeu 12,5 milhões de hóspedes não residentes.

Apesar de muitas unidades de alojamento terem optado por encerrar grande parte do ano, foram milhares as empresas, quer de alojamento quer de outras áreas, que aderiram ao selo clean and safe, do Turismo de Portugal, que atesta as condições de segurança sanitária das infraestruturas. Além disso, e para tentar minimizar a ausência de estrangeiros e de grandes eventos, por exemplo, a Região de Turismo de Lisboa lançou uma companha que piscava o olho tanto aos residentes na região - financiando parte de alguns produtos, como por exemplo passeios para avistamento de golfinhos - como a portugueses de outros pontos do País, com estadas e iniciativas mais em conta.

Com todo o mundo quase paralisado pelo vírus, o turismo em Portugal deposita fichas no verão, acreditando que os principais mercados emissores de turistas - como o Reino Unido, França, Alemanha e Espanha - vão querer deslocar-se para destinos de proximidade e terão índices de confiança mais elevados para viagens devido à vacina. Ainda assim, o turismo deverá demorar alguns anos para conseguir gerar os 18,4 mil milhões de euros em receitas turísticas obtidas em 2019, o último ano antes da pandemia.