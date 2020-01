Um dia para ficar a saber tudo sobre queijos

A consultora Espaço Visual vai organizar no próximo sábado uma ação de formação dedicada à apreciação de queijos, em Gondomar, conduzida pela autora do livro “Há cada vez mais gente a mexer no nosso queijo”, Maria João Oliveira.

O objetivo é reunir, durante oito horas, um conjunto de interessados em “alargar o círculo de ‘queijófilos’” e assim contribuir para “a construção de uma verdadeira ‘Cultura de queijo’ em Portugal”, argumenta José Martino, responsável pela Espaço Visual.

Estarão 11 queijos à prova, sobre os quais se irão transmitir informações relativas às características sensoriais, componentes, processos de fabrico, classificação e aspetos históricos, bem como a forma de identificar os de origem portuguesa e outros, de diferentes nacionalidades.

Os “queijófilos” não sairão do evento sem aprender como provar, cortar, servir ou conservar os queijos.