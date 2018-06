Um em cada 10 pedidos de visto gold foi chumbado este ano

Um em cada dez pedidos de visto gold analisados nos primeiros cinco meses deste ano foi rejeitado. Os dados são dos Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em resposta ao Dinheiro Vivo, num momento de fortes críticas quanto ao rigor dos processos de verificação de idoneidade de beneficiários e fundos no programa. Crescem também os alertas para riscos de evasão fiscal e branqueamento de capitais potenciados pelo regime português.

Até maio, o SEF recusou 112 pedidos de residência por investimento – 13% do total apreciado. Foram aprovados 726 novos vistos, representando investimentos de valor superior a 431 milhões de euros, menos 22,6% que em igual período do ano passado. O valor de investimento captado desde o início do programa atinge agora 3,84 mil milhões de euros.

A divulgação do número de pedidos rejeitados, e da distribuição geográfica dos que são aprovados, tem sido exigida sem sucesso pela associação Transparência e Integridade, capítulo português da Transparência Internacional. A associação pediu no ano passado a suspensão do programa de vistos gold por entender que o país está a assumir riscos que não tem capacidade de prevenir.

“O grande problema dos vistos gold é que ainda não aconteceu um escândalo efetivamente grande para além do caso [da Operação Labirinto, onde está acusado o antigo ministro da Administração Interna, Miguel Macedo]. Mas é uma bomba-relógio”, diz Susana Coroado, vice-presidente da Transparência e Integridade.

A perceção do risco que o programa português e outros congéneres comportam tem levado as instituições europeias a fazerem cada vez maior pressão. Por insistência de alguns eurodeputados, a Comissão Europeia vai publicar até ao final do ano um relatório sobre o impacto da venda de residência por Estados membros, e promete orientações comuns.

A OCDE vê também estes programas como uma porta aberta para a evasão fiscal. Em fevereiro, lançou uma consulta na qual chamava a atenção para lacunas nas normas usadas pelos bancos para registar a informação de clientes quando estes são beneficiários de residência por investimento. Permitem, por exemplo, que não sejam declarados todos os locais de residência fiscal, limitando a troca de informação com autoridades tributárias.

Ao Dinheiro Vivo, a OCDE revela que vai publicar, no outono, uma lista das jurisdições com maior risco de abuso de programas de residência de investimento como forma de contornar as normas de troca automática de informações fiscais. Portugal será então avaliado. Entretanto, a OCDE nota que o país, enquanto Estado membro da UE, estará entre os “primeiros adotantes” de novas obrigações de reporte de esquemas fiscais agressivos para agentes e consultores, incluindo em processos de residência por investimento. A nova diretiva europeia para intermediários, a DAC 6, terá de ser implementada até 2020.

Na última avaliação a Portugal, em dezembro, o Grupo de Ação Financeira (FATF/GAFI) apontou também os vistos gold portugueses como fator de “alto risco” de branqueamento de capitais. Apesar disso, notou, “nenhumas medidas específicas ou recomendações foram desenvolvidas ou feitas circular junto dos agentes do setor privado (por exemplo, bancos e imobiliárias) para os ajudar a definir ações preventivas para verificar a idoneidade dos investidores ou a melhor identificar a origem dos fundos investidos”.