Um em cada oito empregos em Portugal depende das exportações extra-UE. É dos mais baixos dos 27

Empregos que dependem das exportações para fora da União Europeia são apenas 12,5% do emprego total. © Justin Sullivan/AFP

Um em cada oito empregos em Portugal depende das exportações para fora do mercado comunitário, revelam as estatísticas do Eurostat divulgadas esta segunda-feira, 5 de julho, usando uma nova matriz de dados designada FIGARO. Apenas a Grécia estava atrás.

Os dados mostram que, em 2019, 12,5% do emprego dependia das exportações extracomunitárias de bens e serviços, seja de forma direta ou indireta, através da atividade de empresas noutros Estados-membros da União Europeia (UE).

De acordo com os cálculos do Dinheiro Vivo, tendo em conta a população empregada em 2019, estamos a falar de 617 mil empregos que estão dependentes das vendas para fora dos 27 Estados-membros. A dependência é das mais baixas da UE, apenas atrás da Grécia, onde a dependência é de 12,2% do total do emprego.

"O número de pessoas empregadas na UE ou em Estados-membros da UE que são apoiadas pelas exportações, inclui não só o emprego em empresas que estão diretamente a exportar, mas também noutras empresas que prestam bens ou serviços que apoiem a produção de bens e serviços exportados", explica o gabinete europeu de estatística.

De acordo com o Eurostat, "em 2019, o emprego de 37 milhões de pessoas foi apoiado pelas exportações para países terceiros. Em termos relativos, este emprego apoiado pelas exportações representou 17, 9 % do emprego total (209 milhões), o que equivale a pouco mais de um em cada seis trabalhadores em toda a UE."

A Irlanda e o Luxemburgo apresentam a proporção mais elevada, com quase três em cada dez empregos a dependerem das exportações para terceiros.