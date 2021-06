"Um em cada quatro portugueses" recebeu apoios extraordinários devido à crise

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, durante a audição na Comissão de Trabalho e Segurança Social sobre a resposta económica e social à pandemia da doença Covid-19 © Mário Cruz/Lusa

Os apoios extraordinários para proteção do emprego e dos salários chegou a 25% dos portugueses, indicou esta terça-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, durante a apresentação pública da versão final do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho.

"Em termos de apoios extraordinários criados para manutenção de emprego e resposta às pessoas desprotegidas ou situações atípicas que estavam a descoberto ou proteção de rendimentos tivemos cerca de uma em quatro pessoas em Portugal foram abrangidas pelos apoios extra", apontou Ana Mendes Godinho.

A ministra do Trabalho indicou que destas, "se olharmos só para 2021, temos cerca de 260 mil pessoas abrangidas por apoios extraordinários que não estavam cobertas por qualquer outro tipo de situações", acrescentando que eram pessoas que "à partida estavam à margem ou fora ou com situações atípicas que não foram enquadradas pelo sistema tradicional."

Para Ana Mendes Godinho, estas situações "mostram bem que temos de encontrar novas formas de prevenir e garantir que as pessoas têm rede de proteção e estamos todos abrangidos", assumindo que a "pandemia pôs a nu" situações de desproteção.

"Durante a emergência procurámos responder não só às situações típicas, mas também à quantidade de situações atípicas que estavam completamento a descoberto e que precisavam de uma resposta do Estado social", sublinhou a ministra do Trabalho, apontando para os desafios do futuro, como a requalificação para as novas necessidades do mercado de trabalho.

Novos empregos

Na sessão de abertura do seminário que marca o fim do período de consulta pública do Livro Verde, o ministro do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, começou por indicar que "o futuro do trabalho vai certamente ser verde e não será pela cor do livro", mas porque "o investimento da economia se vai basear na sustentabilidade", apontando as oportunidades de criação de novos empregos.

"Portugal pode ser completamente independente naquilo que são as fontes de eletricidade e toda uma nova perspetiva de circularidade em relação aos bens estão a provocar uma revolução no trabalho", exemplificou Matos Fernandes. "Não estou só a falar da digitalização e dos engenheiros, mas de profissões muito diversas", sublinhou o titular da pasta do Ambiente.

Matos Fernandes apontou ainda a reciclagem como fonte de criação de novos empregos. "Temos de produzir para a reciclagem e é muito evidente que temos de ter competências técnicas de quem vai reparar uma torradeira ou um aquecedor", assinalou. "

Temos de abandonar a frase sinistra: é melhor deitar fora e comprar novo do que mandar reparar. Esta revolução é criadora de emprego de forma transversal", prevê Matos Fernandes.