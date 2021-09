Um em cada quatro portugueses subscreve serviços de streaming

José Varela Rodrigues 29 Setembro, 2021 • 12:14 Partilhar este artigo Facebook

Um em cada quatro cidadãos com mais de 15 anos e residente em Portugal continental é, atualmente, subscritor de um serviço de streaming, indica a primeira vaga do barómetro de streaming Marktest, o BStream, divulgado esta quarta-feira.

Em comunicado, a Marketest indica que as plataformas Netflix, Disney+ e HBO são as que reúnem mais assinantes em Portugal continental, sendo que "a maior fatia de aderentes a serviços de streaming é das classes A/B (45%), diminuindo essa repartição da adesão por classes sociais até aos 6% de aderentes da classe D". Estas são as principais conclusões do barómetro da Marktest.

O Prime Video, serviço de streaming da Amazon, é aquele que reúne as preferências da população masculina, sendo que 64% dos subscritores são homens. Nas restantes plataformas a média de assinantes do género masculino é 50%.

No que respeita às faixas etárias, o BStream aponta que o Meo Filmes e Séries tem os utilizadores com maior maturidade. Vinte e quatro por cento dos subscritores do serviço de streaming da Meo tem idades compreendidas entre os 45 e os 54 anos, face à média de 16% nas restantes plataformas para o mesmo intervalo de idades.

"No escalão seguinte - entre os 55 e os 64 anos - verifica-se uma média de 17% dos seus utilizadores, contra uma média de 7% nesse mesmo escalão nas restantes plataformas", lê-se.

A Apple TV é a plataforma com maior concentração de utilização na classe A/B, onde concentra praticamente metade do seu universo de utilizadores. Por oposição, o Meo Filmes e Séries é que chega a menos utilizadores da classe A/B (17%). No caso da Meo Filmes e Séries, 42% dos assinantes proveem da classe C2.

No que se refere à análise à subscrição de serviços de streaming por operador de telecomunicações, a Marktest releva que os assinantes da Nowo são os que menos aderem às plataformas de streaming (18%). Já os assinantes da Vodafone são os que estão mais predispostos a subscrever serviços de streaming, com 32% de aderentes a plataformas de streaming entre os seus clientes.