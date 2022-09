Um manual de instruções simples e online para chegar aos mercados

Rui Pinto, administrador da CMVM © CMVM

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Setembro, 2022 • 15:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários lançou hoje o novo website Guia do Emitente, uma ferramenta que, disse o administrador da CMVM Rui Pinto, vai ajudar a tornar claro o caminho para o financiamento no mercado de capitais.

"A partir de hoje, o caminho para o financiamento em mercado torna-se claro e navegável, os benefícios e os encargos associados às múltiplas formas de financiamento tornam-se previsíveis", afirmou Rui Pinto no lançamento do novo Guia do Emitente, que está a decorrer em Lisboa, numa sessão que contou com a presença do ministro das Finanças, Fernando Medina.

Rui Pinto afirmou que a nova ferramenta digital nasceu da necessidade de eliminar a perceção que falar do mercado de capitais é "ainda hoje sinónimo" de uma "terminologia tão técnica e densa", o que leva a uma "incorreta perceção" e "afasta a larga maioria dos cidadãos do investimento no mercado de capitais".

"O resultado é uma perda recíproca de oportunidades: os aforradores veem reduzidas as alternativas para rentabilizar as suas poupanças e prover as suas reformas; os empreendedores veem limitada a capacidade de fazer arrancar ou desenvolver projetos empresariais, ficando estes aquém das suas possibilidades", sublinhou o administrador da CMVM.

Neste contexto, precisou o responsável, é "fundamental dotar as empresas de mecanismos que fomentem e exponenciem o seu desenvolvimento, garantam a sua robustez e redimensionamento e assegurem a sua sustentabilidade".

Salientando que "o mercado de capitais pode e tem de ser, no atual contexto, a alavanca da inovação, da digitalização e da sustentabilidade", Rui Pinto observou que, apesar de o Guia do Emitente vir conferir clareza no caminho para este processo, tal não deve ser interpretado como sinónimo de facilitismo.

"Desengane-se quem pense que com o Guia se torna desnecessário esforço ou que este projeto é sinónimo de facilitismo. Pelo contrário, pretende-se que a ponderação das opções de financiamento seja mais informada e que, por isso, permita maior dedicação à capacitação e robustecimento dos respetivos projetos empresariais e também um melhor planeamento das várias etapas de maturidade de tais projetos", destacou.

Consulte aqui o Guia do Emitente

O Guia do Emitente, uma nova ferramenta digital, visa, segundo a CMVM, "acompanhar e ajudar as empresas a tomarem decisões informadas de financiamento, com base no conhecimento das alternativas", para que possam "considerar aquelas que melhor se adaptam à sua visão e ambição".

O Guia do Emitente disponibiliza, assim, informação sobre "as etapas da jornada de acesso ao mercado de capitais" -- desde o planeamento até à admissão à negociação, passando pela preparação e pela oferta -- dando a conhecer "as características, vantagens e desvantagens das diferentes opções disponíveis às empresas".