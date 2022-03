Um português na seleção mundial dos sub-20 mais caros

O defesa Nuno Mendes joga no PSG © FRANCK FIFE / AFP

Nuno Mendes, transferido no ano passado do Sporting para o Paris Saint-Germain, é o único português na equipa dos sub-20 mais caros do mundo. Além dele, três ingleses, dois alemães, dois espanhóis, um francês, um holandês e um ucraniano completam a lista.

O onze elaborado pelo Transfermarkt, o site especializado em mercado de transferências, soma 509 milhões de euros, uma quantia imensa mas ainda assim 18% inferior à do ano passado porque, dois dos mais caros de 2021, Haaland, norueguês do Borussia Dortmund, e Davies, canadiano do Bayern Munique, deixaram de ser teenagers.

Destaque, por outro lado, para a ausência de africanos e, sobretudo, de sul-americanos, subcontinente que produziu alguns dos maiores craques da história no passado recente e também no passado longínquo.

Hoje, o jogador com menos de 20 anos mais caro do planeta é o espanhol Pedri, médio da seleção de prodígios cujo passe, avaliado em 80 milhões de euros, pertence ao Barcelona, um clube em crise financeira e desportiva, mas, ainda assim, com dois elementos no onze - o outro é o atacante Fati, também espanhol. Alemães há outros dois e ingleses, três.

Destaque ainda para a presença de um jogador de um país em guerra, o guarda-redes Trubin, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Eis o onze:

Anatoliy Trubin (Ucrânia, Shakhtar Donetsk) - 8 milhões de euros

Tino Livramento (Inglaterra, Southampton) - 18 milhões de euros

Jurrien Timber (Holanda, Ajax) - 30 milhões de euros

Benoit Badiashile (França, Monaco) - 28 milhões de euros

Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain) - 40 milhões de euros

Jude Bellingham (Inglaterra, Borussia Dortmund) - 75 milhões de euros

Pedri (Espanha, Barcelona) - 80 milhões de euros

Bukayo Saka (Inglaterra, Arsenal) - 65 milhões de euros

Florian Wirtz (Alemanha, Bayer Leverkusen) - 70 milhões de euros

Ansu Fati (Espanha, Barcelona) - 60 milhões de euros

Karim Adeyemi (ALE, Red Bull Salzburg) - 35 milhões de euros