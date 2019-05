Um português precisa de 11,5 anos de salário para comprar uma casa em Lisboa

Comprar casa sem recurso a crédito é um luxo ao alcance de poucos. E, com o preço do metro quadrado a engordar mais depressa do que as carteiras dos portugueses, hoje são precisos mais três anos de rendimentos do que, por exemplo, em 2012, para se comprar uma casa em Lisboa.

Na prática, não bater à porta do banco para adquirir uma casa na capital exige nada menos do que 11,5 anos de salários. Isto, partindo-se de um princípio pouco realista em que tudo o que é ganho é gasto na compra, mostra um estudo da Moody’s.

“A rápida inflação do preço das casas nas maiores cidades europeias ultrapassou o crescimento dos rendimentos tornando-as menos acessíveis”, explica António Tena, analista sénior da agência financeira e responsável por um levantamento sobre o mercado da habitação em algumas cidades europeias, entre elas, Lisboa.

Pelas contas da Moody’s, em plena crise financeira, o tempo médio de aquisição de uma casa em Lisboa rondou os oito anos. Em 2005, o esforço pedido já tinha rondado os 11 anos, mas a partir daí houve uma queda vertiginosa… com o mercado a recuperar consecutivamente desde 2015.

O rápido crescimento do preço das casas não é um fenómeno exclusivo de Portugal e, na lista analisada, Lisboa até fica bem na figura. Na Europa, em média, são precisos 15 anos de salários para se comprar uma casa sem recurso a crédito. Em Paris ou Londres são precisos 18 anos e, em Amesterdão, não se adquire um imóvel com menos de 22 anos de rendimentos.

Há uma exceção: Madrid, “onde as propriedades têm-se tornado mais acessíveis do que em 2005, apesar de esta viabilidade de compra estar a diminuir desde 2015”, diz António Tena.

A Moody’s assume que as capitais europeias analisadas têm, de modo geral, um aumento dos preços das casas superior à subida média nos países onde se inserem, detalhando que as grandes diferenças começaram a surgir a partir da recuperação da crise de 2007 e 2008.

A tendência de agravamento dos preços confirma-se pelos números do INE. Ainda esta terça-feira o gabinete de estatísticas deu conta de que, para efeitos de avaliação bancária, o valor médio por metro quadrado fixou-se nos 1256 euros em abril, mais nove euros do que no mês anterior. Mas há um país a velocidades diferentes: No Algarve, a região mais valiosa do País, a avaliação aponta para 1658 euros por metro quadrado, mas na Beira Baixa o valor não vai além dos 870 euros.

Há outra nuance que faz toda a diferença: o crescimento dos salários não está a acompanhar o aumento dos preços das casas. Em Lisboa essa diferença é de 40 pontos percentuais. Isto é, entre 2012 e 2018, o rendimento disponível avançou 9,3%, enquanto o preço das casas avançou 49%.

Não é, ainda assim, o caso mais grave. A Moody’s sublinha que em Dublin, os salários avançaram 9,6%, tendo o preço das casas galopado 90%.

A agência de notação de rating detalha que a dificuldade em acompanhar os valores praticados pelo mercado está a levar muitos europeus a “adiar ou rasgar planos para comprar uma casa numa grande cidade”. E assume que “a alternativa é olhar para um imóvel para arrendamento numa área urbana ou comprar casa na periferia”.

A Moody’s assume ainda que comprar casa com recurso a crédito exige “uma grade fatia do rendimento disponível” para os compradores de primeira viagem e que normalmente é preciso pedir ajuda a um familiar para que funcione como fiador do negócio. “Alguns governos apoiam a compra de casa, mas os programas têm um sucesso limitado”, acrescenta a agência.

E o pior é que as perspetivas futuras não são nada favoráveis: a Moody’s assume que a falta de construção nova e o crescimento das populações urbanas torne a compra de casa cada vez menos acessível. Os exemplos dados são Paris e Amesterdão mas, em Portugal, os empresários da construção também tem alertado para escassez de novos imóveis. Sem 70 mil novas casas, diz a associação da construção, os preços não vão baixar.