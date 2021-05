Um quarto das empresas espera recuperação antes do fim do ano

PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA © LUSA

A percentagem de empresas que prevê que o seu sector ultrapasse os efeitos da pandemia ainda em 2021 conhece em maio um forte impulso, subindo aos 24%, aponta nesta segunda-feira novo inquérito da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) e ISCTE - Marketing Future Cast Lab. Há um mês, o mesmo estudo dava conta de uma percentagem de apenas 10%.

Maio, terceiro mês do processo de desconfinamento, traz vários indicadores mais positivos da percepção dos negócios sobre a sua atividade. A começar, pela proporção de empresas em atividade plena, que chega aos 84%, contra 15% dos negócios que permanecem a meio-gás, e 1% apenas de portas fechadas.

Na amostra do estudo na qual prevalecem indústria, serviços e comércio, as expectativas de recuperação são bastante mais fortes. São mais as empresas que agora antecipam uma recuperação do sector em que estão integradas antes do fim de 2021, nos 24%. Outras 18% apontam ao primeiro semestre de 2022, e 17% à segunda metade do próximo ano.

Há ainda 12% que veem a recuperação mais longe, apenas em 2023, e 7% que entendem que será preciso esperar para além desse ano para o sector em que se encontram ultrapassar o impacto Covid-19. Sensivelmente um quinto, 22%, preferem não responder ou não arriscam previsões.

A CIP insiste porém que a recuperação será desigual, em "K", com uma parte das empresas a melhorar a atividade e outra parte, onde estarão mais microempresas e pequenas empresas, sem capacidade para retomar ao ponto em que se encontrava antes da chegada da pandemia.

"Há de facto uma pate do nosso tecido empresarial que está a começar a recuperar e a recuperar bem, e há outra parte que infelizmente não o estou a fazer com essa facilidade com que as empresas de maior dimensão o podem fazer", distinguiu Armindo Monteiro, vice-presidente da CIP.

As expectativas são menos optimistas quando se pergunta às empresas pela recuperação da região em que estão inseridas, com apenas 15% a acreditar que será ainda neste ano, e uma percentagem maior, 21%, a apontar para o segundo semestre de 2022.

Outro indicador melhorado é o das vendas. Em abril de 2021 foram tão boas quanto as do mesmo mês de 2019 para 24% das empresas, e 30% faturaram mesmo acima da pandemia. Há 46%, porém, que registam quebras.

Os dados mais detalhados mostram também que são sobretudo as grandes empresas que estão a dar a volta por cima do pré-pandemia, com 54% delas a aumentarem vendas. Pequenas empresas e microempresas nem tanto. Entre estas, sobressai a diminuição de vendas na comparação com 2019, em 46% e 51%, respetivamente.

Contudo, no que toca às expectativas de investimento, ao contrário, são as empresas de menor dimensão que se mostram mais confiantes. Em maio, 70% das microempresas previam manter ou aumentar investimento, contra 75% nas pequenas empresas, 70% nas médias empresas, e apenas 62% nas grandes empresas.

Nos dados globais, 22% das empresas querem investir mais este ano e 49% esperam investir tanto como em 2019. Apenas 29% preveem um corte no investimento relativamente àquele que era o cenário pré-pandemia.

As grandes empresas são também aquelas onde são maiores as intenções de reduzir o pessoal, em 12%. A percentagem compara com 9% entre médias empresas, 11% entre pequenas empresas e 9% entre as microempresas.

Em termos globais, a percentagem total de empresas que pensam despedir melhorou, nos 10%, contra 12% no inquérito divulgado em abril.

Os dados das carteiras de encomendas também surgem neste mês como mais positivos. Nas encomendas para maio, comparando com o mesmo mês de 2019, há 22% de negócios com mais vendas contratadas, e 20% que estão como antes da pandemia. Apenas 31% registam diminuições, sendo que em 27% dos negócios não de aplica a questão que visa sobretudo a indústria transformadora.

Atualizado às 18h59 com declarações do vice-presidente da CIP.